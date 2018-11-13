Таллиннский транспортный департамент извещает, что введение зимнего порядка парковки в Старом городе откладывается в связи с погодными условиями до 15 декабря.
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Раквере отказывается от своей изюминки: необычной рождественской елки в центре города больше не будет
13.11.2018
Если средняя цена ящика Saku Originaal 5,2% в 2016 и 2017 гг составляла 12,99 евро, то в этом году — уже 17,99 евро. В приграничных магазинах Латвии такой же ящик в 2016-2017 гг стоил 8,99 евро, а сейчас 10,99 евро. Несмотря на произошедший в Латвии рост, разница в ценах между Эстонией и Латвией увеличилась еще больше в пользу последней, следует из ежегодника Института развития здоровья.
МНЕНИЕ: Русская Эстония — прекрасная страна
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Protsesside- ja kvaliteedijuht tootmise suunaga
BORG OÜ
Tähtaeg: 01.01.2019
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Diagnostikakliiniku juhataja
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 03.12.2018
Куда поехать за рождественским настроением: 11 европейских городов, где снова верится в чудо
13.11.2018
Аромат миндаля и корицы, задорно мигающие лампочки, уличные оркестры, деревянные домики, где звенят и поблескивают милые сувениры, — чтобы создать волшебное настроение, европейским городам даже снег не нужен. В декабре красивых городов в Европе — как подарков в мешке у Санты. Skyscanner выбрал те, где легче всего снова поверить в сказку.