Введение зимнего порядка парковки в Старом городе откладывается

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Linnapildid veebruarist Foto: Andres Putting

Таллиннский транспортный департамент извещает, что введение зимнего порядка парковки в Старом городе откладывается в связи с погодными условиями до 15 декабря.