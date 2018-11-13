13.11.2018, 22:00

Введение зимнего порядка парковки в Старом городе откладывается

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rus.delfi.ee
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Linnapildid veebruarist
Linnapildid veebruaristFoto: Andres Putting

Таллиннский транспортный департамент извещает, что введение зимнего порядка парковки в Старом городе откладывается в связи с погодными условиями до 15 декабря.

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