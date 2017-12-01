Введение зимнего порядка парковки откладывается

Из Эстонии культурная столица уже была и ранее — Таллинн в 2011 году

Введение зимнего порядка парковки автомобилей в Старом Таллинне откладывается пока до 15 декабря, сообщает Раэпресс.

Таллиннский транспортный департамент напоминает, что все, кого затрагивает смена порядка парковки, могут заказать себе оперативное извещение об этом по СМС или электронной почте.

Для этого надо войти в систему самообслуживания по адресу: www.iseteenindus.tallinn.ee с помощью ИД-карточки, мобильного ИД или через сайт своего банка, выбрать в меню „Isikuandmed ja teavitused”; ввести свои личные данные и отметить строку „Vanalinna parkimiskorralduse teated” птичкой, нажать кнопку „Salvesta”.

Услуга бесплатна. Для получения ее не надо быть жителем Старого города.

Информацию можно получить также на сайте www.tallinn.ee.