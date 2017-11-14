Введение зимнего порядка парковки откладывается

Введение зимнего порядка парковки автомобилей в Старом Таллинне откладывается пока до 1 декабря, сообщает Раэпресс.

О точном сроке введение этого порядка будет сообщено дополнительно через все виды прессы.

Прогнозы синоптиков говорят, что снегопады и морозы до начала декабря Таллинну не угрожают, а потому и зимний порядок парковки в Старом городе, вводимый для обеспечения возможности уборки снега, пока не актуален.

Таллинский транспортный департамент напоминает, что все, кого затрагивает смена порядка парковки, могут заказать себе оперативное извещение об этом по СМС или электронной почте. Для этого надо войти в систему самообслуживания по адресу: www.iseteenindus.tallinn.ee с помощью ИД-карточки, мобильного ИД или через сайт своего банка, выбрать в меню „Isikuandmed ja teavitused”; ввести свои личные данные и отметить строку „Vanalinna parkimiskorralduse teated” птичкой, нажать кнопку „Salvesta”. Услуга бесплатна. Для получения ее не надо быть жителем Старого города. Информацию можно получить также на сайте www.tallinn.ee.