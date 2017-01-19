По данным Delfi, фракция Партии реформ сегодня единогласно утвердила на пост второго вице-председателя фракции Лаури Луйка. Первым вице-председателем останется Марис Лаури.

Напомним, что фракция пыталась выбрать вице-председателя и на своем собрании в понедельник, однако выдвинутая председателем партии Ханно Певкуром кандидатура Валдо Рандпере необходимой поддержки не нашла.

”Я приложу все усилия для того, чтобы выполнять свою работу максимально хорошо, используя для этого весь накопленный опыт. Для меня очень важно, чтобы Партия реформ могла бы, даже находясь в оппозиции, изо всех сил отстаивать либеральные ценности”, — сказал Луйк.

Состоящая из 30 депутатов фракция Партии реформ является крупнейшей в Рийгикогу.