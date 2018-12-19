19.12.2018, 17:10
Второй после Ансипа. Партия реформ продвинула Таави Рыйваса в списке кандидатов в Европарламент(19)
Правление Партии реформ направило на утверждение общему собранию партии список кандидатов в Европарламент.
Правление Партии реформ направило на утверждение общему собранию партии список кандидатов в Европарламент.
Список возглавляет вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип, за которым следуют Таави Рыйвас и Урмас Паэт.
”Наша цель — выиграть выборы в Европарламент”, — сказала председатель партии Кая Каллас.
Список будет утвержден на съезде Партии реформ 12 января.
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