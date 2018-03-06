Всю зарплату — на детей. Министерство юстиции пытается решить проблему завышенных алиментов

Размер суммы алиментов зависит от минимальной зарплаты, которая растет быстрее, чем цены. В результате этого многие эстоноземельцы выплачивают своим детям сумму значительно выше, чем на самом деле необходимо для их содержания.

Согласно закону, не участвующий в содержании своего ребенка родитель должен выплачивать ему алименты , которые составляют половину минимальной зарплаты — в этом году уже 250 евро в месяц. При этом предполагается, что такую же сумму будет тратить на ребенка и второй родитель. Однако 500 евро — значительно выше той суммы, которая уходит на содержание среднего ребенка в Эстонии.

Согласно исследованию 2012 года, на одного ребенка в месяц уходит в среднем 280 евро. В 2012 году минимальная месячная зарплата составляла 290 евро. В последующие же годы минимальная зарплата значительно выросла, когда инфляция осталась на низком уровне.

Индекс потребительских цен в период 2012-2017 вырос лишь на 6%. Точную сумму на содержание ребенка сейчас назвать сложно, но если минимальная зарплаты выросла за за этот период где-то на 70%, то расходы на содержание, несомненно, не так сильно.

Возникает вопрос: стоит ли алиментам оставаться привязанными к минимальной зарплате?

Многие отдают детям чуть ли не всю зарплату

В недавнее время споры из-за алиментов доставили немало хлопот для судебных инстанций. 9 ноября представители четырех судов направили министру юстиции Урмасу Рейнсалу письмо с пожеланием отвязать размер алиментов от минимальной зарплаты.

По их словам, серьезно выросло число родителей, которые не могут выплачивать даже минимальный объем алиментов. Особенно сложно в случаях алиментами на нескольких детей — многим родителям приходиться отдавать алименты на двоих детей чуть ли не размером со всю свою зарплату.

Многие обращаются в суд, чтобы изменить размер алиментов до уровня ниже минимума, что делается только в исключительных случаях, например при нетрудоспособности. Судьи же обеспокоены тем, что данная практика превращается из исключения в правило. Поэтому они просят, чтобы размер алиментов рассчитывался от реальных возможностей человека.

Для этого, по их оценке, есть разные решения: отменить минимальный уровень алиментов, понизить уровень, установить ежегодный минимальный уровень или разработать калькулятор алиментов, учитывающий все данные нюансы.

Министерство разрабатывает решение

Министерство юстиции согласно с критикой судей и подготавливает план разработки решения для изменения порядка расчета алиментов. Министерство подтверждает, что минимальная зарплата не отражает ни действительные траты на содержание большинства детей.

При этом текущий минимальный уровень алиментов также не учитывает случаи, когда предыдущий уровень жизни или траты на содержание ребенка (например, в связи с его инвалидностью) являются значительно выше среднего.

Поэтому министерство разрабатывает калькулятор или таблицу расчета алиментов, который бы сделал их расчет более гибким и учитывал бы уровень жизни, потребности и возможности разных семей.

Примером может послужить используемая годами в Германии ”Дюссельдорфская таблица”, которая регулярно обновляется, и где между собой связаны доход родителя, возраст ребенка и число детей, который родитель должен содержать.

Цель — избежать уклонения от уплаты алиментов

Министерство считает, что привязав размер алиментов у зарплате выплачивающего их родителя, можно будет предотвратить уклонение от уплаты алиментов и получение статуса должника. Ведь на ряду с теми, кто сознательно уклоняется от выплат есть и те, кто хочет финансово помогать своему ребенку, но не может.

Так как в последние годы значительно выросло детское пособие, то согласно оценке министерства, при изменении системы расчета алиментов нужно учитывать и его.

Министерство юстиции надеется завершить план разработки изменения размера минимального уровня алиментов в течение первой половины года, где будут указаны все возможные варианты решения проблемы.

Затем министерство будет ждать обратно связи от общественности и связанных с темой лиц, а потом приступит к подготовке законопроекта.