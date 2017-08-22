Встреча Марко Михкельсона с министром иностранных дел Египта была посвящена событиям в регионе

Сегодня, 22 августа, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон встретился с министром иностранных дел Египта Самехом Хассаном Шукри. Встреча была посвящена двусторонним отношениям и обеспечению безопасности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

”Во многих случаях ваш успех — и наш успех тоже”, — сказал Михкельсон на встрече, имея в виду стабильность и безопасность региона в целом. По словам Михкельсона, стабильность в Египте оказывает огромное влияние на разрешение конфликтов в арабских странах. Поэтому важно, чтобы западные страны также уделяли больше внимания отношениям с Египтом.

Говоря о туризме, обе стороны признали, что число туристов снижается. Они выразили надежду, что эти показатели вновь начнут расти. Для туристов из Эстонии Египет по-прежнему является важным направлением, хотя число туров в Египет заметно уменьшилось, как и число туристов. В прошлом году Египет посетили 9216 человек из Эстонии. В 2008 году их было порядка 100 000.

Михкельсон также добавил, что в торговых отношениях между двумя странами еще предстоит сделать многое, чтобы восстановить уровень 2010 года.

Министр иностранных дел Египта во время встречи подтвердил, что правительство серьезно относится к обеспечению безопасности в регионе и борется с терроризмом в Египте. Он также заверил, что когда Египет достигнет успеха, это окажет положительное влияние на развитие всего региона. По словам министра, политические и экономические реформы для правительства Египта — серьезный вызов. По его словам, Египет очень заинтересован в опыте э-выборов в Эстонии и в опыте борьбы с коррупцией.