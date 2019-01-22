22.01.2019, 15:01

Встаем на лыжи! В ласнамяэском парке Паэ открыта лыжная трасса

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Встаем на лыжи! В ласнамяэском парке Паэ открыта лыжная трасса
Lasnamäe linnaosa valitsus

В ласнамяэском парке Паэ подготовлена лыжная дистанция для катания классическим и свободным стилем. Двухкилометровая трасса — преимущественно пологая, с легкими подъемами и спусками, сообщает районная управа.

”Низкие температуры и снегопады последних дней позволили проложить лыжную трассу в ласнамяэском парке”, сказала Мария Юферева-Скуратовски, старейшина района Ласнамяэ. ”Хоть сегодня и морозно, ждём всех в парк Паэ. До тех пор, пока погода будет лыжной, мы будем следить за состоянием трассы ”.

Также Управа Ласнамяэ просит всех гостей парка и владельцев собак держать лыжную трассу в порядке и считаться с лыжниками.

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