Встаем на лыжи! В ласнамяэском парке Паэ открыта лыжная трасса

”Низкие температуры и снегопады последних дней позволили проложить лыжную трассу в ласнамяэском парке”, сказала Мария Юферева-Скуратовски, старейшина района Ласнамяэ. ”Хоть сегодня и морозно, ждём всех в парк Паэ. До тех пор, пока погода будет лыжной, мы будем следить за состоянием трассы ”.

Также Управа Ласнамяэ просит всех гостей парка и владельцев собак держать лыжную трассу в порядке и считаться с лыжниками.