17.10.2018, 15:15

Вскоре в Эстонии будет самая гибкая система родительского отпуска в мире

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Noor pere
Noor pereFoto: Andres Putting

Сегодня Рийгикогу принял изменения, благодаря которым родительские пособия станут еще более гибкими. Будет создана целостная система родительских отпусков и пособий, часть из которых предназначена для матери и часть для отца ребенка, и остальная часть для распределения между родителями.

В дальнейшем оба родителя на протяжении двух месяцев смогут быть с ребенком дома и получать родительское пособие. Кроме того, можно будет использовать родительский отпуск по дням, а также совмещать работу и пребывание с ребенком.

”Мы поэтапно обновляли систему родительских отпусков и пособий, потому что для поднятия рождаемости семейная политика должна идти в ногу со временем, а также обеспечивать родителям стабильность и в то же время гибкость. Если наша система родительского отпуска уже одна из самых благоприятных в мире, то вскоре она станет самой гибкой и будет предлагать родителям множество вариантов выбора. Вместе с принятыми в декабре прошлого года изменениями, каждая семья сможет и дальше использовать возможности родительских отпусков и пособий так, как это наиболее удобно для каждой конкретной семьи”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

Запланированные изменения обновления системы родительских отпусков и пособий (вступят в силу 1 апреля 2022 г):

Прежний отпуск по беременности и родам будет переименован в материнский отпуск и матерям будут выплачивать материнское родительское пособие. Таким образом, вместо временной нетрудоспособности материнский отпуск станет видом родительского отпуска и пособие вместо больничной кассы станет выплачивать департамент социального страхования. В материнский отпуск можно уйти предельно за 70 дней до предполагаемого рождения ребенка, а также во время материнского отпуска работа матери будет ограничена, исходя из защиты здоровья матери.

В дальнейшем родитель сможет брать родительское пособие и по календарным дням до достижения ребенком возраста трех лет. Если сейчас родителям была предоставлена возможность приостанавливать и возобновлять получение родительского пособия в течение трех лет, то новые поправки позволят использовать пособие по дням. Это означает, что родительское пособие можно получать до трех лет и общая сумма родительского пособия от этого не изменится. Разных возможностей множество, например, оба родителя смогут работать с частичной занятостью и брать родительское пособие частично. Также, например, можно будет ежемесячно брать половину от родительского пособия, продлевая таким образом получение пособия до достижения ребенком трехлетнего возраста.

В дальнейшем родители смогут одновременно находиться в родительском отпуске и получать родительское пособие в течение срока до двух месяцев. В таком случае общий период выплаты родительского пособия сокращается пропорционально на эти дни, в которые родители одновременно получали родительское пособие. Исключение будет сделано для родителей родившихся преждевременно детей и тройняшек или большего числа близнецов, и период выплаты родительского пособия не будет сокращен более, чем на 30 дней. Таким образом, этим семьям будет обеспечена возможность пребывания дома с ребенком по меньшей мере до достижения ребенком возраста 18 месяцев.

Условия отпуска усыновителя и родительского пособия усыновителя будут изменены таким образом, что право на отпуск и пособие появится у всех усыновителей и у родителей с ребенком под опекой. Родительское пособие усыновителя составляет 100% от прежнего дохода родителя. 70-дневным отпуском можно воспользоваться в течение шести месяцев после усыновления ребенка или заключения договора об опекунстве. Отпуск усыновителя и родительское пособие можно будет использовать единовременно или по дням и распределить его между обоими родителями. Прежде право на отпуск по усыновлению и пособие усыновителя было лишь у усыновителей детей в возрасте до 10 лет, а также не распространялось на семьи, которые взяли в семью воспитывать ребенка на основании договора о попечительстве в семье.

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Оба находящихся в трудовых отношениях родителя смогут использовать по 10 дней, т.е. на двоих 20 дней оплаченного родительского отпуска за каждого ребенка в возрасте до 14 лет. Отпуском можно воспользоваться по дням или единовременно. В дальнейшем за этот отпуск будет выплачиваться пособие, размер которого составляет 50% от прежнего дохода родителя, при этом, родителям будет обеспечено пособие по меньшей мере в объеме минимальной ставки оплаты труда. Поправки разрешат прежние проблемы, поскольку у обоих родителей будет право на индивидуальный отпуск и пособие.

В декабре прошлого года Рийгикогу принял поправки, благодаря которым отцовский отпуск станет 30-дневным, а получение пособия можно будет приостанавливать и возобновлять в течение трех лет (поправки вступят в силу 1.07.2020 г). Будут изменены правила вычисления родительского пособия. В дальнейшем родительское пособие будет рассчитываться на основании предыдущих 12 календарных месяцев. Будет прекращена выплата по уходу за ребенком, а соответствующие средства поэтапно перейдут в схему родительских пособий (изменения вступят в силу 1.09.2019 г). Кроме того, получение дохода параллельно с родительским пособием стало более гибким, а также вступило в силу пособие для тройняшек и большего числа близнецов, которое составляет 1000 евро в месяц для одного родителя до достижения детьми 18 месяцев (изменения вступили в силу 1.03.2018 г).

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