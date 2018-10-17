Вскоре в Эстонии будет самая гибкая система родительского отпуска в мире

В дальнейшем родитель сможет брать родительское пособие и по календарным дням до достижения ребенком возраста трех лет. Если сейчас родителям была предоставлена возможность приостанавливать и возобновлять получение родительского пособия в течение трех лет, то новые поправки позволят использовать пособие по дням. Это означает, что родительское пособие можно получать до трех лет и общая сумма родительского пособия от этого не изменится. Разных возможностей множество, например, оба родителя смогут работать с частичной занятостью и брать родительское пособие частично. Также, например, можно будет ежемесячно брать половину от родительского пособия, продлевая таким образом получение пособия до достижения ребенком трехлетнего возраста.

В дальнейшем родители смогут одновременно находиться в родительском отпуске и получать родительское пособие в течение срока до двух месяцев. В таком случае общий период выплаты родительского пособия сокращается пропорционально на эти дни, в которые родители одновременно получали родительское пособие. Исключение будет сделано для родителей родившихся преждевременно детей и тройняшек или большего числа близнецов, и период выплаты родительского пособия не будет сокращен более, чем на 30 дней. Таким образом, этим семьям будет обеспечена возможность пребывания дома с ребенком по меньшей мере до достижения ребенком возраста 18 месяцев.

Условия отпуска усыновителя и родительского пособия усыновителя будут изменены таким образом, что право на отпуск и пособие появится у всех усыновителей и у родителей с ребенком под опекой. Родительское пособие усыновителя составляет 100% от прежнего дохода родителя. 70-дневным отпуском можно воспользоваться в течение шести месяцев после усыновления ребенка или заключения договора об опекунстве. Отпуск усыновителя и родительское пособие можно будет использовать единовременно или по дням и распределить его между обоими родителями. Прежде право на отпуск по усыновлению и пособие усыновителя было лишь у усыновителей детей в возрасте до 10 лет, а также не распространялось на семьи, которые взяли в семью воспитывать ребенка на основании договора о попечительстве в семье.

Оба находящихся в трудовых отношениях родителя смогут использовать по 10 дней, т.е. на двоих 20 дней оплаченного родительского отпуска за каждого ребенка в возрасте до 14 лет. Отпуском можно воспользоваться по дням или единовременно. В дальнейшем за этот отпуск будет выплачиваться пособие, размер которого составляет 50% от прежнего дохода родителя, при этом, родителям будет обеспечено пособие по меньшей мере в объеме минимальной ставки оплаты труда. Поправки разрешат прежние проблемы, поскольку у обоих родителей будет право на индивидуальный отпуск и пособие.

В декабре прошлого года Рийгикогу принял поправки, благодаря которым отцовский отпуск станет 30-дневным, а получение пособия можно будет приостанавливать и возобновлять в течение трех лет (поправки вступят в силу 1.07.2020 г). Будут изменены правила вычисления родительского пособия. В дальнейшем родительское пособие будет рассчитываться на основании предыдущих 12 календарных месяцев. Будет прекращена выплата по уходу за ребенком, а соответствующие средства поэтапно перейдут в схему родительских пособий (изменения вступят в силу 1.09.2019 г). Кроме того, получение дохода параллельно с родительским пособием стало более гибким, а также вступило в силу пособие для тройняшек и большего числа близнецов, которое составляет 1000 евро в месяц для одного родителя до достижения детьми 18 месяцев (изменения вступили в силу 1.03.2018 г).