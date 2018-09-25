25.09.2018, 20:50

Вскоре ИД-карта станет бесконтактной. Теоретически, ею можно будет валидировать и не только

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rus.delfi.ee
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ID- kaardidFoto: Tiit Blaat

Департамент госинфосистем сообщил, что уже в конце этого года можно будет получить ИД-карты нового образца, позволяющие обмениваться информацией бесконтактно.

Кроме того, у карт изменились и технические параметры. Например, у них больше памяти, и, соответственно, это позволяет содержать большее количество информации. Прежде всего планируется разработать решения для хранения на ней разных электронных справок.

Руководитель сферы eID Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм поведал, что приложения сможет разрабатывать любое предприятие, но вписывать данные на карту смогут лишь PPA и RIA.

„Мы надеемся, что, например, в будущем можно будет использовать ИД-карту в транспорте вместо зеленой. Некоторые учреждения также высказали интерес использовать карту”, — рассказал Арм.

Уже устаревшая технология?

”Конкурс на поставку новых ИД-карт начался в 2016 году, то есть, если новые карты начнут выдавать в конце этого или в начале следующего года, то в технологическом плане она уже устареет на три года”, — признал Арм. По его словам, в ходе разработок и подготовки можно, конечно, сделать некоторые изменения, но в целом и общем карта должна отвечать условиям, указанным в госзаказе двухлетней давности.

RIA выдал предпринимателям и девелоперам тестовые карточки, чтобы те проверили, как именно их система считывает данные с них, и считывает ли вообще. По мере надобности готовы разработать и новые решения. Для получения тестовых карт следует обратиться непосредственно к департаменту.

На свежей страничке — большие изменения

Помимо самих карт, обновление ждет и саму вэб-страничку ИД-карты, которую госдепартамент недавно приобрел у SK Solutions. Это — частное предприятие, госпартнер при выдаче сертификатов удостоверяющих личность документов. Страничка была куплена за 9 900 евро.

Свежая страница должна быть готова к использованию в первой половине следующего года. Новая же карта будет доступна для народа в конце этого. Все ныне используемые документы будут заменены новыми в соответствии со сроком окончания их действия.

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