Всеобщее чипирование домашних животных может вскоре стать обязательным

Министерство сельской жизни не возражает против этой цели, но конкретный способ ее реализации пока неизвестен, сообщает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.

В действительности, существует сразу три таких общеэстонских регистра, но они все частные и добровольные. Поэтому нет точных данных о том, сколько в Эстонии домашних животных и сколько из них прошли чипизацию.

"Сегодня часто бывает, что находят животное с чипом, но этого чипа в регистре нет. Поэтому ни приюты, ни надзорные органы ничего не могут поделать с этим животным", — сказал глава отдела здоровья и благополучия животных Ветеринарно-пищевого департамента Харлес Кауп.