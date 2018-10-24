Всеобщее чипирование домашних животных может вскоре стать обязательным
Ветеринарно-продовольственный департамент поставил себе цель обеспечить чипирование и внесение в единый регистр всех собак, кошек и хорьков с 2021 года.
Ветеринарно-продовольственный департамент поставил себе цель обеспечить чипирование и внесение в единый регистр всех собак, кошек и хорьков с 2021 года.
Министерство сельской жизни не возражает против этой цели, но конкретный способ ее реализации пока неизвестен, сообщает rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.
В действительности, существует сразу три таких общеэстонских регистра, но они все частные и добровольные. Поэтому нет точных данных о том, сколько в Эстонии домашних животных и сколько из них прошли чипизацию.
"Сегодня часто бывает, что находят животное с чипом, но этого чипа в регистре нет. Поэтому ни приюты, ни надзорные органы ничего не могут поделать с этим животным", — сказал глава отдела здоровья и благополучия животных Ветеринарно-пищевого департамента Харлес Кауп.
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