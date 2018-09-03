Всемирный день уборки: президент Кальюлайд будет убирать берега Днепра на Украине(1)
Президент Керсти Кальюлайд проведет международный Всемирный день уборки на Украине, где поможет убирать город Днепр.
Президент Керсти Кальюлайд проведет международный Всемирный день уборки на Украине, где поможет убирать город Днепр.
Выросший из кампании эстонцев "Сделаем!" Всемирный день уборки пройдет 15 сентября в 150 странах мира и привлечет миллионы человек. Свое обещание принять участие в "World Clean Up Day" дала и президент Керсти Кальюлайд.
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