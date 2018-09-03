03.09.2018, 18:31

Всемирный день уборки: президент Кальюлайд будет убирать берега Днепра на Украине

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rus.delfi.ee
EST 31
RMK ühismatk
RMK ühismatkFoto: Ain Liiva

Президент Керсти Кальюлайд проведет международный Всемирный день уборки на Украине, где поможет убирать город Днепр.

Выросший из кампании эстонцев "Сделаем!" Всемирный день уборки пройдет 15 сентября в 150 странах мира и привлечет миллионы человек. Свое обещание принять участие в "World Clean Up Day" дала и президент Керсти Кальюлайд.

Tallinn Hockey weekend
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