Всемирный день чистоты в Эстонии нуждается примерно в 10 000 пар заботливых рук

”Мы своей инициативой с самого начала старались укоренить в людях понимание того, что все, что мы потребляем, влияет на будущее наших детей. Обычно о таких темах задумываются именно тогда, когда в семье появляются дети. Нам кажется, что уборка с ребенком за спиной или на животе является красивой идеей по привлечению внимания к проблемам, порожденным халатным отношением к мусору. Наверняка многие родители маленьких детей прекрасно знают, как неприятно находиться с детьми, например, на пляже, где они тянут в рот раскиданный вокруг мусор”, — такими словами Пяллин призывает горожан вести себя ответственно.
Кроме этого, команда Всемирного дня чистоты в Эстонии призывает быть внимательными тех, кто намерен проводить уборки по своей иницитиве. Оргкомитет будет очень благодарен, если уборка все-таки будет зарегистрирована на карте Всемирного дня чистоты в Эстонии по ссылке https://pointerplanner.com/workspace/WCD2018. Если по каким-то причинам зарегистрировать свою толоку в системе вам не удастся, просим сообщить о ней на русском, эстонском или английском языках по адресу talgud@maailmakoristus.ee). Все необходимые контакты и важная для проведения уборок информация находится на сайте www.maailmakoristus.ee на русском и эстонском языках.
Всемирный день чистоты, или World Cleanup Day, состоится 15 сентября 2018 года. Это самая масштабная гражданская инициатива в мире, получившая начало в Эстонии и координируемая из Эстонии. При посредничестве Эстонии в один и тот же день жители более чем 150 стран будут очищать природу от несанкционированных мусорных свалок. Всемирный день чистоты станет самым большим подарком Эстонии миру по случаю столетнего юбилея государства.