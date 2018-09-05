05.09.2018, 14:10

Всемирный день чистоты в Эстонии нуждается примерно в 10 000 пар заботливых рук

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rus.delfi.ee
EST
Laulu- ja tantsupeo eeltalgud
Foto: Andres Putting

По состоянию на сегодняшний день на карту несанкционированных мусорных свалок Эстонии нанесено 390 точек. Для того, чтобы вернуть этим местам первозданный вид, необходимо участие 10 000 человек. Регистрация продолжается на www.maailmakoristus.ee/ru.

Для успешной всеэстонской уборки необходимо, чтобы у каждой выявленной несанкционированной свалки было свое временное контактное лицо и волонтеры, которые придут на помощь в уборке. У четверти нанесенных на карту несанкционированных мусорных свалок уже есть т.н. контактные лица, т.е. люди, готовые взять шефство над работой на объекте и общением с волонтерами. Однако около 300 замусоренных мест в лесах и на побережьях по прежнему ждут отзывчивых инициативных людей, чтобы руководить работой на участке.

Всемирный день чистоты в Эстонии может преобразить нашу природу и подарить всем жителям страны радость и гордость от того, что мы способны объединяться и вместе менять окружающую действительность к лучшему. Чтобы на утро после 15 сентября проснуться в стране без свалок, необходимо участие 10 000 жителей страны. Чтобы работать было веселее, организаторы призывают регистрироваться сразу компаниями друзей и семьями. Достаточно большой интерес к уборке проявляют различные организации и фирмы — в данный момент зарегистрировано участие порядка пятидесяти коллективов крупных фирм.

Каждый может внести в уборку посильный вклад. Например, в Пирита во Всемирном дне чистоты примут участие активисты Европейской недели ношения детей в слингах и эргорюкзаках. По словам исполнительного директора Villapai OÜ и организатора Европейской недели ношения детей в слингах и эргорюкзаках в Эстонии Ити Пяллин, Всемирный день чистоты является прекрасной возможностью повысить осведомленность людей на тему отходов и важным способом побудить людей внести реальный вклад на благо окружающего пространства.

”Мы своей инициативой с самого начала старались укоренить в людях понимание того, что все, что мы потребляем, влияет на будущее наших детей. Обычно о таких темах задумываются именно тогда, когда в семье появляются дети. Нам кажется, что уборка с ребенком за спиной или на животе является красивой идеей по привлечению внимания к проблемам, порожденным халатным отношением к мусору. Наверняка многие родители маленьких детей прекрасно знают, как неприятно находиться с детьми, например, на пляже, где они тянут в рот раскиданный вокруг мусор”, — такими словами Пяллин призывает горожан вести себя ответственно.

Кроме этого, команда Всемирного дня чистоты в Эстонии призывает быть внимательными тех, кто намерен проводить уборки по своей иницитиве. Оргкомитет будет очень благодарен, если уборка все-таки будет зарегистрирована на карте Всемирного дня чистоты в Эстонии по ссылке https://pointerplanner.com/workspace/WCD2018. Если по каким-то причинам зарегистрировать свою толоку в системе вам не удастся, просим сообщить о ней на русском, эстонском или английском языках по адресу talgud@maailmakoristus.ee). Все необходимые контакты и важная для проведения уборок информация находится на сайте www.maailmakoristus.ee на русском и эстонском языках.

Всемирный день чистоты, или World Cleanup Day, состоится 15 сентября 2018 года. Это самая масштабная гражданская инициатива в мире, получившая начало в Эстонии и координируемая из Эстонии. При посредничестве Эстонии в один и тот же день жители более чем 150 стран будут очищать природу от несанкционированных мусорных свалок. Всемирный день чистоты станет самым большим подарком Эстонии миру по случаю столетнего юбилея государства.

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