Всемирный день чистоты в Эстонии нуждается примерно в 10 000 пар заботливых рук

Для успешной всеэстонской уборки необходимо, чтобы у каждой выявленной несанкционированной свалки было свое временное контактное лицо и волонтеры, которые придут на помощь в уборке. У четверти нанесенных на карту несанкционированных мусорных свалок уже есть т.н. контактные лица, т.е. люди, готовые взять шефство над работой на объекте и общением с волонтерами. Однако около 300 замусоренных мест в лесах и на побережьях по прежнему ждут отзывчивых инициативных людей, чтобы руководить работой на участке.

Всемирный день чистоты в Эстонии может преобразить нашу природу и подарить всем жителям страны радость и гордость от того, что мы способны объединяться и вместе менять окружающую действительность к лучшему. Чтобы на утро после 15 сентября проснуться в стране без свалок, необходимо участие 10 000 жителей страны. Чтобы работать было веселее, организаторы призывают регистрироваться сразу компаниями друзей и семьями. Достаточно большой интерес к уборке проявляют различные организации и фирмы — в данный момент зарегистрировано участие порядка пятидесяти коллективов крупных фирм.

Каждый может внести в уборку посильный вклад. Например, в Пирита во Всемирном дне чистоты примут участие активисты Европейской недели ношения детей в слингах и эргорюкзаках. По словам исполнительного директора Villapai OÜ и организатора Европейской недели ношения детей в слингах и эргорюкзаках в Эстонии Ити Пяллин, Всемирный день чистоты является прекрасной возможностью повысить осведомленность людей на тему отходов и важным способом побудить людей внести реальный вклад на благо окружающего пространства.