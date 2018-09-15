Всемирный день чистоты положил начало новой нормальности

”День уборки по-прежнему крайне нужен и в Эстонии”, — подчеркивает Раймо Матвере, руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии. — ”Как для развития нормально мышления, так и для более широкого освещения проблемы. К сожалению, и сегодня в каждом регионе можно по-прежнему встретить свалки и стихийно возникающие горы мусора”.

По словам председателя правления целевого учреждения ”Сделаем!” Эвы Трууверк, главная цель движения — открыть людям глаза на серьезность глобальной мусорной катастрофы. ”Только коллективная осведомленность всех стран и сильное общественное давление на наших политических деятелей и предпринимателей сможет сделать планету чище. Всемирный день чистоты привнесет мышление нового поколения, появятся руководители общин, которые готовы сотрудничать для поиска постоянных решений этой проблемы”.

Особое внимание организаторы просят обратить на безопасность, как свою, так и других. ”Используйте перчатки, а также одежду и обувь, подходящую для уборки. Будьте внимательны на дороге и заметны для водителей. Если вы найдете предмет, который может быть опасным, например, старый снаряд, не трогайте его! Отметьте находку, сообщите об этом по номеру 112 и действуйте по полученным инструкциям”, — подчеркнул Матвере. Инструкции по безопасности можно посмотреть на сайте Всемирного дня чистоты в рубрике инструкций.