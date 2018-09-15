Всемирный день чистоты положил начало новой нормальности

Всемирный день чистоты начался этой ночью на маленьком острове Фиджи, и сегодня утром продолжился в Эстонии. Инициатор глобальной акции Райнер Нылвак сказал на открытии Всемирного дня чистоты, что благодаря начинанию, которое зародилось десять лет назад, а также благодаря сегодняшней всемирной акции, Эстония положит начало новой нормальности в сохранении природы и окружающей среды.
”День уборки по-прежнему крайне нужен и в Эстонии”, — подчеркивает Раймо Матвере, руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии. — ”Как для развития нормально мышления, так и для более широкого освещения проблемы. К сожалению, и сегодня в каждом регионе можно по-прежнему встретить свалки и стихийно возникающие горы мусора”.
По словам председателя правления целевого учреждения ”Сделаем!” Эвы Трууверк, главная цель движения — открыть людям глаза на серьезность глобальной мусорной катастрофы. ”Только коллективная осведомленность всех стран и сильное общественное давление на наших политических деятелей и предпринимателей сможет сделать планету чище. Всемирный день чистоты привнесет мышление нового поколения, появятся руководители общин, которые готовы сотрудничать для поиска постоянных решений этой проблемы”.
Особое внимание организаторы просят обратить на безопасность, как свою, так и других. ”Используйте перчатки, а также одежду и обувь, подходящую для уборки. Будьте внимательны на дороге и заметны для водителей. Если вы найдете предмет, который может быть опасным, например, старый снаряд, не трогайте его! Отметьте находку, сообщите об этом по номеру 112 и действуйте по полученным инструкциям”, — подчеркнул Матвере. Инструкции по безопасности можно посмотреть на сайте Всемирного дня чистоты в рубрике инструкций.
По данным на полдень сегодняшнего дня к Всемирному дню чистоты присоединились уже 66 стран. По местному времени к 12 часам дням уборки завершились в 12 странах, продолжаются в 54 странах, и 100 стран еще присоединятся. На данный момент убирается большая часть Европы и Африка.
Уборка завершилась уже в 12 странах Азии и Океании, а также в Камбодже, Индонезии, Вьетнаме, Непале, Фиджи, Шри Ланке, Китае, Сингапуре, Японии и Малайзии. По первоначальным данным численность волонтеров из этого региона достигла 15 миллионов человек. Из нескольких стран данные еще не поступили.
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Сейчас уборки проходят в Эстонии и таких европейских странах как Финляндия, Украина, Австрия, Чехия, Греция и Италия. Также в этом часовом поясе начали уборку Уганда, Нигерия, Танзания и другие страны. Уборка также продолжается и в некоторых странах Азии и Океании.
Всемирный день чистоты, или World Cleanup Day, пройдет 15 сентября 2018 года. Это самая крупная в истории гражданская инициатива, которая зародилась в Эстонии, и которая координируется также из Эстонии. Под предводительством Эстонии в этот день 150 стран освобождают материк от мусора. Всемирный день чистоты — это самый большой подарок Эстонии миру в честь 100-летнего юбилея.