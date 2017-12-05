Всемирно известный хакер переехал в Эстонию: "я знаю о твоем телефоне больше, чем ты сам"

44-летний т. н. ”белый хакер” Ральф Эхемендия переехал в Таллинн и теперь пытается спасти нас от собственной глупости при использовании гаджетов, пишет Eesti Ekspress.

Эхемендия, родившийся на Кубе американец, живет в роскошной квартире на улице Ратаскаеву в Старом Таллинне. Он является э-резидентом Эстонии и уже с весны курсирует между Таллинном и Лос-Анджелесом. Мужчина консультировал NASA, Google, Microsoft, производителей музыки и фильмов Hollywood’а, а сейчас занимается развитием в Эстонии загадочного мобильного приложения Seguru, которое призвано открыть наши глаза на мир гаджетов и спасти от последствий людской глупости.

Эхемендия утверждает, что наши телефоны имеют свою ”тайную жизнь” и, например, помимо воли их владельца контактируют с серверами других стран. Seguru призван держать связанные с этим процессы под контролем, иными словами — защитить устройство.

"Твой телефон — это твой мир. Если бы я забрал у тебя его, то ты стал бы беспомощным и не помнил бы ничего”, — говорил Эхемендия и отмечает, что это особенно актуально для Эстонии, где многие услуги, в том числе государственные, являются цифровыми.

KOHE NÄHA, ET VANAD SÕBRAD: Eesti e-riigi asjadest vaimustuses Echemendia kohtus hiljuti Portugalis peaminister Jüri Ratasega. Erakogu

Специалист отмечает, что Эстония настолько дигитальна, что намного меньше уязвима, чем большинство других стран мира, однако наибольший риск всегда и везде таит в себе человеческий фактор. ”Например, когда-то давно я использовал стриптизершу, чтобы попасть в очень хорошо охраняемый центр данных. Там были биометрические пропуски, вооруженная охрана и прочее. Я прикинулся сопровождающим стриптизерши, которая была в качестве сюрприза заказана одному из работников здания. И, представь себе, прокатило! Охранники не просто пропустили нас, а еще и сами смотрели шоу. А я тихо выполнил свои задачи”, — рассказывает Эхемендия.

”С эстонцами немного попроще: у вас еще с советского времени сформирован инженерный тип мышления и скептицизм. В большинстве других стран люди пользуются техникой крайне безалаберно”, — отмечает он.

Говоря о накрывшем Эстонии кризисе ИД-карт, Эхемендия отмечает, что реакция государства была правильная и показала заботу об э-государстве. ”Мою карту тоже закрыли. Всегда лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Важно, что риск остался теоретическим и не получил реализации”, — говорит он.

Полностью интервью можно прочитать в Eesti Ekspress.