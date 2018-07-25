Всемирно известного гуру обвиняют в сексуальных домогательствах. 600 эстоноземельцев занимались с ним йогой голышом

Известного и почитаемого во многих странах тренера по йоге Свами Вивекананду Сарасвати (Swami Vivekananda Saraswati), в миру — Наркиса Таркау и его приближенных обвиняют в многолетних сексуальных домогательствах.



Гуру известен и в Эстонии. Домогательства происходили в Тайланде в йога-центре Агама. Вчера ресурс medium.com опубликовал статью, в которой жертвы рассказывают свои истории о домогательствах.

По их словам, одна из стратегий Свами — женщина должна иметь ежедневную половую связь с тремя мужчинами. Как устно, так и физически Свами дает понять, что одним из них должен быть он.

Гуру известен и в Эстонии. Он тут не раз давал уроки и семинары.

Например, в 2014 году журналист Даннар Лейтмаа писал, как под руководством гуру 600 эстоноземельцев занимались йогой в чем мать родила.

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