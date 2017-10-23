Всемирно известная инсталляция никуда не исчезнет: в Раквере будет две ели

По словам будущего мэра Раквере Марко Торма, новый коалиционный договор не означает исчезновения с улиц города инсталляций. По его словам, в городе будет установлена как настоящая елка, так и уже полюбившаяся многим и получившая международное признание инсталляция.

"При составлении коалиционного договора имелось ввиду то, что можно будет наслаждаться как настоящей елкой, так и инсталляцией”, — сказал он.

Напомним, что в коалиционный договор, который заключили в Раквере IRL, реформисты и центристы, внесен пункт, согласно которому в центр города должна вернуться настоящая рождественская ель, а для инсталляций нужно найти какое-нибудь другое место, что вызвало у общественности бурную реакцию.