Всемирная уборка объединила 144 страны

По словам руководителя Всемирного дня чистоты Эвы Трууверк, гораздо важнее итогов в цифрах то, что вчера состоялось что-то совершенно невиданное, и намного важнее статистики изменение отношения к проблеме, ради которого люди и вышли на уборку в разных странах в один и тот же день.

«Не мы нужны планете, а планета нужна нам. Утром 16 сентября я остро почувствовала, что у нас как у людей теперь прибавилось надежды», - сказала Трууверк. – «Будучи эстонкой я горжусь, что мы действительно смогли подарить миру что-то совершенно уникальное по случаю столетнего юбилея государства. Свой вклад в это внесли те 50 000 эстоноземельцев, которые вышли на первую однодневную уборку с предварительным картографированием свалок «Сделаем! 2008»; 5000 волонтеров, который в течение последних пяти лет помогали организовывать уборки в мире и сделали объединяющую все части общества модель однодневной уборки международной, а также 500 волонтеров, которые трудились именно во имя того, чтобы Всемирная уборка стала реальностью. Также свой неоценимый вклад внесли наши партнеры и спонсоры, которые в нас верили. Мы сделали!».

Важно подчеркнуть, что работа гражданского движения «Сделаем!» не завершится 15 сентября Всемирным днем чистоты, т.к. на воскресной пресс-конференции был представлен «План устойчивой чистоты», который дает государствам, бизнесу, некоммерческим организациям конкретные рекомендации о том, как относиться к порожденной мусором проблеме с позиции сохранения устойчивой чистоты, чтобы существенно снизить загрязнение в мире.

В Эстонии во Всемирный день чистоты убирали преимущественно леса и побережья. В уборке участвовало по меньшей мере 9500 человек, всего в работе находились 300 зарегистрированных локаций. На каждого человека приходится в среднем по 500 литров мусора, или 5 мешков по сто литров.

По словам руководителя команды Всемирного дня чистоты в Эстонии Раймо Матвере, одной из целей уборки в нашей стране было взбудоражить словно задремавших жителей Эстонии. «Хотя несанкционированных свалок с годами у нас стало намного меньше и ситуация намного улучшилась, мусора на природе все-таки еще очень много. Я надеюсь, что нам хотя бы немножко удалось пролить свет на мусорную слепоту и в Эстонии», - заключил Матвере.