17.09.2018, 07:06

Всемирная уборка объединила 144 страны

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rus.delfi.ee
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Maailmakoristus päev 2018 Pärnumaal Uulus
Maailmakoristus päev 2018 Pärnumaal UulusFoto: Ago Tammik

Окончательные итоги еще не подведены, но уже ясно, что координируемый Эстонией Всемирный день чистоты при участии 144 стран стал самой масштабной акцией по уборке мусора в истории. В 11 государствах Всемирный день чистоты пришлось отложить из-за плохих погодных условий.

Согласно первоначальным подтвержденым данным, 15 сентября 2018 года природу очищали от мусора 13 миллионов человек. В настоящий момент данные еще только поступают в штаб оргкомитета, и поэтому пока невозможно назвать количество собранного мусора, который участники Всемирного дня чистоты собрали по примеру и при посредничестве жителей Эстонии. Окончательные итогиВсемирного дня чистоты будут подведены в октябре.

Среди наиболее масштабно вышедших на борьбу со свалками стран Индонезия – примерно 3,4 млн, Пакистан – 3 млн, США – 1,5 млн, Украина – 1 млн, Непал – 535 000, Кыргызстан – 420 000 и Румыния – 335 000 человек.

Во многих местах участию в акции мешала стихия. Бушующий в Азии супертайфун Мангхут принес с собой сильные дожди и штормовой ветер, из-за чего свои акции частично либо полностью решили отложить Филиппины, провинция Гуандун в Китае, Гонконг, Макао и Тайвань. В Гонконге уборка запланирована на 6 октября, в Макао – 23 сентября, в Тайване состоится уборка на побережьях 29 сентября, а Филиппины подключатся 22 сентября.

Жители США в Северной Каролине и Южной Каролине не смогли принять участие во Всемирном дне чистоты из-за урагана Флоренс. Уборки состоятся, когда восстановятся благоприятные погодные условия. По той же причине отменились уборки и в штатах Вирджиния, Джорджия и округе Колумбия. Команда в Доминиканской Республике перенесли уборку на 22 сентября из-за обрушевшегося на регион Карибского моря урагана под названием Исаак.

По словам руководителя Всемирного дня чистоты Эвы Трууверк, гораздо важнее итогов в цифрах то, что вчера состоялось что-то совершенно невиданное, и намного важнее статистики изменение отношения к проблеме, ради которого люди и вышли на уборку в разных странах в один и тот же день.

«Не мы нужны планете, а планета нужна нам. Утром 16 сентября я остро почувствовала, что у нас как у людей теперь прибавилось надежды», - сказала Трууверк. – «Будучи эстонкой я горжусь, что мы действительно смогли подарить миру что-то совершенно уникальное по случаю столетнего юбилея государства. Свой вклад в это внесли те 50 000 эстоноземельцев, которые вышли на первую однодневную уборку с предварительным картографированием свалок «Сделаем! 2008»; 5000 волонтеров, который в течение последних пяти лет помогали организовывать уборки в мире и сделали объединяющую все части общества модель однодневной уборки международной, а также 500 волонтеров, которые трудились именно во имя того, чтобы Всемирная уборка стала реальностью. Также свой неоценимый вклад внесли наши партнеры и спонсоры, которые в нас верили. Мы сделали!».

Важно подчеркнуть, что работа гражданского движения «Сделаем!» не завершится 15 сентября Всемирным днем чистоты, т.к. на воскресной пресс-конференции был представлен «План устойчивой чистоты», который дает государствам, бизнесу, некоммерческим организациям конкретные рекомендации о том, как относиться к порожденной мусором проблеме с позиции сохранения устойчивой чистоты, чтобы существенно снизить загрязнение в мире.

В Эстонии во Всемирный день чистоты убирали преимущественно леса и побережья. В уборке участвовало по меньшей мере 9500 человек, всего в работе находились 300 зарегистрированных локаций. На каждого человека приходится в среднем по 500 литров мусора, или 5 мешков по сто литров.

По словам руководителя команды Всемирного дня чистоты в Эстонии Раймо Матвере, одной из целей уборки в нашей стране было взбудоражить словно задремавших жителей Эстонии. «Хотя несанкционированных свалок с годами у нас стало намного меньше и ситуация намного улучшилась, мусора на природе все-таки еще очень много. Я надеюсь, что нам хотя бы немножко удалось пролить свет на мусорную слепоту и в Эстонии», - заключил Матвере.

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