17.12.2018, 12:40

Все в Нымме! Новый каток в Таллинне ждет посетителей


rus.delfi.ee
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Õpime uisutama 45minuti jooksul
Õpime uisutama 45minuti jooksulFoto: Tanel Meos

Во дворе Ныммеской гимназии (улица Раудтеэ, 73) открылся новый каток с холодильной установкой, созданный по инициативе Таллиннского коммунального департамента, сообщает Раэпресс.

Раньше каток создавался около Ныммеского рынка, но там было мало места. На новом — гораздо просторнее. Каток послужит также для проведения уроков физкультуры.

Он будет открыт ежедневно до середины марта, не взирая на погоду.

Если позволит погода, то катки с естественным льдом появятся еще на пруду у спортивного центра и на баскетбольной площадке у Ныммеского дома.

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