Все в Нымме! Новый каток в Таллинне ждет посетителей

Раньше каток создавался около Ныммеского рынка, но там было мало места. На новом — гораздо просторнее. Каток послужит также для проведения уроков физкультуры.

Он будет открыт ежедневно до середины марта, не взирая на погоду.

Если позволит погода, то катки с естественным льдом появятся еще на пруду у спортивного центра и на баскетбольной площадке у Ныммеского дома.