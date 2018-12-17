17.12.2018, 12:40
Все в Нымме! Новый каток в Таллинне ждет посетителей
Во дворе Ныммеской гимназии (улица Раудтеэ, 73) открылся новый каток с холодильной установкой, созданный по инициативе Таллиннского коммунального департамента, сообщает Раэпресс.
Во дворе Ныммеской гимназии (улица Раудтеэ, 73) открылся новый каток с холодильной установкой, созданный по инициативе Таллиннского коммунального департамента, сообщает Раэпресс.
Раньше каток создавался около Ныммеского рынка, но там было мало места. На новом — гораздо просторнее. Каток послужит также для проведения уроков физкультуры.
Он будет открыт ежедневно до середины марта, не взирая на погоду.
Если позволит погода, то катки с естественным льдом появятся еще на пруду у спортивного центра и на баскетбольной площадке у Ныммеского дома.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.