”Все плохо”. Фирма по организации питания навязывает детсадам ”меню эконом-класса”

Технологический анализ меню в детских садах показывает, что P. Dussmann OÜ заполняет дневную потребность детей в энергии дешевой и высококалорийной пищей с излишним содержанием сахара, пишет Eesti Ekspress.

”Раньше в нашем детском саду был очень хороший организатор питания, мы все были очень довольны, — говорит глава попечительского совета Таллиннского детского сада Каламая Георг Лассур. — Осенью 2016 года ему на смену пришла сделавшая самое дешевое предложение фирма Dussmann. Несколько месяцев все было более или менее нормально, но потом качество питания сильно упало”. По словам Лассура, в переписке представители фирмы принесли свои извинения, но ситуация не улучшилась.

”В меню слишком много сахара, меню повторяется, в нем используются полуфабрикаты, слишком много продуктов из пшеничной муки”, — перечисляет учитель детского сада при Пюхаярвеской основной школе в Отепя Тайви Рястас.

”Все плохо. Но, к счастью, осенью договор заканчивается и уже сейчас мы занимаемся поиском нового поставщика”, — вторит ей старейшина волости Отепя Кайдо Тамберг.

Не обошли проблемы и детский сад Midrimaa в Сауэ. Мама одного из посещающих сад детей Яаника Кяэрст заметила, что ребенок в садике перестал насыщаться, и обратилась в Департамент здоровья с просьбой провести проверку. Анализ меню за две недели показал, что местами питательных веществ было меньше нормы в два раза.

”Если посмотреть на эти меню, исходя из постановления Министерства социальных дел, и сосредоточиться именно на сахаре, то во многих случаях уже с одним приемом пищи выполняется разрешенная дневная норма по добавленному сахару, — комментирует специалист Института развития здоровья Кристин Салапуу. — Если исключить сахар из меню, то очень большая часть энергии просто исчезнет”. По ее мнению, сахар в меню в данном случае используется для заполнения нормы по калориям.

На настоящий момент Dussmann снабжает питанием 14 детских сада и многие хотели бы прекратить договора, хотя есть и те, у кого нет претензий.

Салапуу между тем подчеркивает, что дело не в конкретной фирме. ”Это распространенная проблема”, — говорит она.

”Мы безусловно не согласны с обвинениями, — сказала изданию представитель немецкого концерна Dussmann Group Микаэла Мехлс. — Насколько нам известно, нет ни одного нарушения и наша пища соответствует требованиями закона. Наша точка зрения основана на информации, переданной нам представителями власти. Все наши дочерние фирмы законопослушны, и это всегда было для нас очень важно. Соответствующий пункт имеется с 2011 года в нашей стратегии развития. К нарушениям этих правил толерантности не проявляется”.

”Находящиеся в нашем распоряжении последние исследования Института развития здоровья по нашему меню относятся к концу октября/началу ноября 2017 года. Акты подтверждают, что все наши меню соответствую требованиям. В отношении углеводов, к которым относится и сахар, показатели немного ниже нормы. Родители не обращались к нам с жалобами. Детский сад ”Lotte” является нашим давним клиентом и доволен. Как бы то ни было, мы всегда приветствуем критику как возможность совершенствования. Задачей нашей услуги по предоставлению питания является предложить качественную еду с высокой питательной ценностью”, — сказала глава Dussmann Eesti Аннели Стиммер.