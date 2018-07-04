"Все осужденные обязаны работать". За отказ от уборки криминальный авторитет Паулус просидел в карцере 250 дней

Прийт Кама (46) — высокий мужчина с седыми волосами. А управляют эстонскими тюрьмами из серого здания тюремной службы в Йыхви.

Более 95% заключенных в Эстонии — мужчины. А в руководстве тюремной службы работают почти одни женщины. В списке ближайших подчиненных Кама около пары десятков руководителей и советников женского пола, которые носят такие красивые имена, как Эвели, Хелен, Хелели и Хелина.

Какое это чувство — быть самым ненавистным чиновником эстонского государства?

Я чего-то такого не замечаю. Для большинства жителей Эстонии тюрьма не является чем-то таким, о чем они думают каждый день.