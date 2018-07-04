04.07.2018, 15:51

"Все осужденные обязаны работать". За отказ от уборки криминальный авторитет Паулус просидел в карцере 250 дней

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интервью с вице-канцлером
Тармо Вахтер
Тармо Вахтер
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST
"Все осужденные обязаны работать". За отказ от уборки криминальный авторитет Паулус просидел в карцере 250 дней
Priit KamaFoto: Vallo Kruuser, Eesti Ekspress

Вице-канцлер отдела тюрем Прийт Кама в интервью Eesti Ekspress рассказывает, почему Вируская тюрьма заставляет лидера преступного мира Ассара Паулуса убирать.

Прийт Кама (46) — высокий мужчина с седыми волосами. А управляют эстонскими тюрьмами из серого здания тюремной службы в Йыхви.

Более 95% заключенных в Эстонии — мужчины. А в руководстве тюремной службы работают почти одни женщины. В списке ближайших подчиненных Кама около пары десятков руководителей и советников женского пола, которые носят такие красивые имена, как Эвели, Хелен, Хелели и Хелина.

Какое это чувство — быть самым ненавистным чиновником эстонского государства?

Я чего-то такого не замечаю. Для большинства жителей Эстонии тюрьма не является чем-то таким, о чем они думают каждый день.

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