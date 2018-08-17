Все новые четырехэтажные дома в Эстонии должны быть оснащены лифтами

Требование распространяется на жилые здания, которые будут строить с 1 августа 2019 года.

Поскольку установка лифта является довольно дорогостоящей, то нет необходимости соблюдать требования данного постановления при перестройке или расширении уже существующих зданий, сообщила в пятницу, 17 августа, пресс-служба Министерства экономики.

Ранее ведомство планировано требовать наличие лифта в домах, в которых не меньше пяти этажей.