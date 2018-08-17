17.08.2018, 12:54

Все новые четырехэтажные дома в Эстонии должны быть оснащены лифтами

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rus.delfi.ee
EST 3
Все новые четырехэтажные дома в Эстонии должны быть оснащены лифтами
Silt Kristiine keskuse liftisFoto: Priit Simson

Министр предпринимательства и информационных технологий Урве Пало подписала указ о том, что все строящиеся в Эстонии новые дома, в которых не менее четырех этажей, должны быть обеспечены лифтом, передает rus.err.ee.

Требование распространяется на жилые здания, которые будут строить с 1 августа 2019 года.

Поскольку установка лифта является довольно дорогостоящей, то нет необходимости соблюдать требования данного постановления при перестройке или расширении уже существующих зданий, сообщила в пятницу, 17 августа, пресс-служба Министерства экономики.

Ранее ведомство планировано требовать наличие лифта в домах, в которых не меньше пяти этажей.

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