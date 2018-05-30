30.05.2018, 11:13

Все на праздник! Сегодня начинаются Дни Старого города

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rus.delfi.ee
EST 7
Tallinn ülevalt
Foto: Ilmar Saabas

В среду вечером начинаются 37-ые Дни Старого города, тема которых в этом году «Сто шагов века», сообщает управа Кесклинна.

В разносторонней программе с большим количеством бесплатных мероприятий будут концерты, театральные представления и выставки. Каждый день на разные темы будут проходить мастерские, на которые приглашаются все желающие. Полюбившийся многим рыцарский турнир пройдет и в этом году, как и различные экскурсии в Старом городе.

Одним из нововведений этого года является мастерская мысли, которая будет проходить каждый день и в которой кроме экспертов могут принять участие и зрители.

Сегодня в 18:00 на площадке перед Доминиканской церковью у Катарийна кяйк состоится дискуссия на тему эстонской идентичности. Завтра на площади Вабадузе можно будет поговорить на тему того, как справиться с непростым историческим наследием. В пятницу вечером на горке Харьюмяги обсудят каким образом создаются и укореняются нарративы посредством кинофильмов, в субботу речь пойдет о том, как музыка подпитывает чувство национального единства. В воскресенье во дворе Замка Окасроозике (Уус, 19) состоится дискуссия на тему того, может ли Старый город быть комфортной городской средой для семей и детей.

Сегодня в 19:00 на Ратушной площади будет показано бесплатное представление «Мечта века» по случаю открытия 37-ых Таллиннских Дней Старого города. Романтическое представление, автором и постановщиком которого является Вахур Келлер, расскажет о стремлении народа к свободе сквозь штормовые события на протяжении целого века. При благоприятной погоде (отсутствие сильного ветра) во время представления можно будет увидеть захватывающее зрелище - от церкви Пюхавайму до Ратуши на внушительной высоте по тросу проедет велосипедист.

Дни Старого города, тема которых «Сто шагов века», в этом году проходят в 37-й раз в юбилейный год Эстонской Республики. Программа состоит из ста символичных шагов, то есть из ста мероприятий, который характеризуют различные события с 1918 по 2018 год.

ТОП

С программой Дней Старого города можно ознакомиться на сайте http://vanalinnapaevad.ee/на-главную. Буклет с программой можно также получить в туристическом инфопункте Дней Старого города, в Управе района Кесклинн, в Доме Хопнера или в информационных палатках на Ратушной площади и на улице Харью.

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