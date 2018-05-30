Все на праздник! Сегодня начинаются Дни Старого города

В среду вечером начинаются 37-ые Дни Старого города, тема которых в этом году «Сто шагов века», сообщает управа Кесклинна.

В разносторонней программе с большим количеством бесплатных мероприятий будут концерты, театральные представления и выставки. Каждый день на разные темы будут проходить мастерские, на которые приглашаются все желающие. Полюбившийся многим рыцарский турнир пройдет и в этом году, как и различные экскурсии в Старом городе.

Одним из нововведений этого года является мастерская мысли, которая будет проходить каждый день и в которой кроме экспертов могут принять участие и зрители.

Сегодня в 18:00 на площадке перед Доминиканской церковью у Катарийна кяйк состоится дискуссия на тему эстонской идентичности. Завтра на площади Вабадузе можно будет поговорить на тему того, как справиться с непростым историческим наследием. В пятницу вечером на горке Харьюмяги обсудят каким образом создаются и укореняются нарративы посредством кинофильмов, в субботу речь пойдет о том, как музыка подпитывает чувство национального единства. В воскресенье во дворе Замка Окасроозике (Уус, 19) состоится дискуссия на тему того, может ли Старый город быть комфортной городской средой для семей и детей.