Все на лед! На пруду Шнелли можно кататься на коньках

Каток на пруду Шнелли в Тоомпарке готов к использованию, сообщает управа Кесклинна.

Управа района Кесклинн начала подготавливать лед на пруду Шнелли уже в пятницу, когда по толщине льда стало понятно, что можно начать заниматься организацией катка. На сегодняшний день пруд был несколько раз очищен от снега, выровнен, и благодаря ночным заморозкам лед стал более прочным.

Старейшина района Владимир Свет добавил, что управа ищет предпринимателей, кто заинтересован организовать на пруду Шнелли прокат коньков. ”Надеемся все же организовать прокат в ближайшее время, и тем самым, предоставить жителям Таллинна еще одну возможность провести время с пользой для здоровья.” — заметил Свет.