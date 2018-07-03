03.07.2018, 12:30

Все — на бесплатные учебные экскурсии на остров Аэгна!

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rus.delfi.ee
EST 1
Aegna maaliline saar
фото иллюстративноеFoto: Reisifoto 2018

В рамках Таллинских Дней моря можно 14 и 15 июля совершить бесплатные экскурсии по острову Аэгна с посещением местного Дома природы.


Расположенный всего в 14 километрах от Таллинна остров Аэгна на 80% покрыт лесом и объявлен заказником. Растительность острова чрезвычайно разнообразна. Живописности придают и валуны, а также остатки военных сооружений.

Автобус с участниками экскурсии на русском языке оба дня отходит от автобусной стоянки А-терминала Таллинского пассажирского порта в 9.15. Его пассажирами могут стать только те, кто предварительно зарегистрировался. Их может быть не больше 24 человек, и они должны прибыть на посадку за 10 минут до отправления. Возвращение к терминалу — в 17.30.

Одеваться надо по погоде с учетом поездки по морю на моторной лодке и длительной прогулки по острову. С собой желательно взять набор продуктов для пикника и воду для питья. Чай и кофе предложат в Доме природы.

Регистрация участников, включая несовершеннолетних, начнется 6 июля в 10.00 на сайте, где есть и формы регистрационных бланков. Среди участников экскурсии будет разыграна выпущенная Таллинским департаментом окружающей среды книга "Путеводитель по природе острова Аэгна". Дополнительная информация на том же сайте.

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