Все — на бесплатные учебные экскурсии на остров Аэгна!

В рамках Таллинских Дней моря можно 14 и 15 июля совершить бесплатные экскурсии по острову Аэгна с посещением местного Дома природы.



Расположенный всего в 14 километрах от Таллинна остров Аэгна на 80% покрыт лесом и объявлен заказником. Растительность острова чрезвычайно разнообразна. Живописности придают и валуны, а также остатки военных сооружений.

Автобус с участниками экскурсии на русском языке оба дня отходит от автобусной стоянки А-терминала Таллинского пассажирского порта в 9.15. Его пассажирами могут стать только те, кто предварительно зарегистрировался. Их может быть не больше 24 человек, и они должны прибыть на посадку за 10 минут до отправления. Возвращение к терминалу — в 17.30.

Одеваться надо по погоде с учетом поездки по морю на моторной лодке и длительной прогулки по острову. С собой желательно взять набор продуктов для пикника и воду для питья. Чай и кофе предложат в Доме природы.