Все как обычно? Какую погоду обещают синоптики в ближайшее время

По прогнозам синоптиков, в последние дни недели и выходные погода в Эстонии будет достаточно спокойной и без осадков.

В четверг ночью, по данным pogoda.ee, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0..-4°C.

Днем: В основном облачно, без существенных осадков. Ветер восточных направлений 2-7, на островах и побережье до 11 м/с. Температура воздуха -2..+1°C.

Пятница, 12.01:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-8°C.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-6°C.

Суббота, 13.01:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -4..-9, на побережье островов местами до -1°C.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..-6°C.

Воскресенье, 14.01:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -5..-10, на побережье островов местами -2°C.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -4..-7, на островах и местами на побережье -1..-3°C.