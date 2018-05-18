”Все гениальные люди должны полежать в ”дурке” хоть раз”. Эксклюзивное интервью Delfi с ведьмой Алисой о насущном и сверхъестественном

Передача все-таки на эстонском языке была, поэтому меня и знает больше эстоноязычная часть населения. Один раз только русский Delfi взял интервью короткое. Может это еще из-за того, что я человек, который очень резко высказывает свое мнение, и многие ”совки” меня не любят очень.

Даже вот то интервью Delfi, где я говорила, как поднять экономику страны. Это все воспринялось, как какая-то шутка, как будто я сумасшедшая или хочу внимание привлечь (что совсем не так). При этом я понимаю, что заголовок в стиле ”ведьма Алиса говорит, как надо управлять страной” звучит комично, но что поделать, раз уж я выиграла ”Битву экстрасенсов”, это теперь будет постоянно со мной ассоциироваться. На самом деле, я в том интервью была абсолютно серьезной!

Как ты относишься к тому, что в СМИ тебя называют ”ведьмой Алисой”? Обычно ты используешь имя Алиса Верде — это твой псевдоним?

Мне без разницы, по сути. Главное, чтобы другими эпитетами не клеймили. А Верде — просто сокращение моей настоящей фамилии, так как ее трудно писать в эстонской транскрипции. Скрытого смысла нет.

Недавно ты отправила в рубрику Delfi ”Я-журналист” статью про эстонский язык, а именно про то, что люди должны перестать жаловаться на то, что его приходится учить. Что тебя побудило написать про это?

”Совки” и бесконечное нытье. Надо уже указывать им на это и призывать к ответственности, чтобы достучаться до разума какого-то там. Вот сидишь и думаешь, что таких людей уже не осталось, а потом выходишь в свет и понимаешь, что такие темы до сих пор актуальны в обществе.

Чтобы быть конкурентоспособным, другие не должны опускаться до твоего уровня, это ты должен двигаться вперед. Так общество и развивается. ”Почему это я должен учить язык?” — да никому ты не должен, но и тогда ныть тоже не должен, что получаешь зарплату меньше тех, кто знает языки. Все логично.

Какая-либо дискриминация будет всегда и везде. Обычно дураков дискриминируют, но я считаю, что так и надо делать. Никакой жалости к дуракам. Любовь — это не всегда потакание, любовь — это иногда пинок под зад.

Твой ник в Instagram — estonian21. Ты считаешь себя патриотом Эстонии?

Очень люблю свою страну и никуда не хочу отсюда переезжать. Я считаю, что это моя страна, а все, что имеет отношение ко мне, для меня важно. Я хочу жить в комфорте, в прогрессивной стране.

Кажется, у тебя очень сильные политические взгляды. Ты интересуешься политикой?

Стараюсь не интересоваться, но это очень тяжело в современном мире — она все равно к тебе отовсюду лезет. Меня интересует мой собственный комфорт. Отсюда и то, что я в курсе того, что в социуме происходит, ведь это в моих интересах. Поэтому на некоторые вещи у меня есть свои взгляды — и претензии. В президенты я не пойду, пойду в премьер-министры. Я готова отработать минимум год без зарплаты, чисто ради идеи.

Ты веришь, что в Эстонии русскоязычный человек может стать премьер-министром?