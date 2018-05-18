18.05.2018, 14:30

”Все гениальные люди должны полежать в ”дурке” хоть раз”. Эксклюзивное интервью Delfi с ведьмой Алисой о насущном и сверхъестественном

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Андрей Данило
Андрей Данило
EST 10
О секрете своих…
Nõid Alisa Ekspress Meedia fotostuudios
Nõid Alisa Ekspress Meedia fotostuudiosFoto: Kristjan Järv

Возможно, многих интересует, кто она — ведьма Алиса? Delfi встретился с победительницей ”Битвы экстрасенсов” Алисой Верде, чтобы обсудить правду о ее участии в шоу и обретенной известности, а также более личные вопросы о ее депрессии, проведенном в психиатрической лечебнице времени и взглядах на религию и эстонское общество.

Если коротко, то Алиса Верде — эпатажная победительница второго сезона эстонской версии ”Битвы экстрасенсов”. Буквально в одночасье девушка стала известна стране, по крайней мере части страны, как ведьма Алиса. Вдобавок к сверхъестественным способностям она обладает также очень четким взглядом на вещи, при этом довольно резким и противоречивым, как признает она сама.

Алиса отмечает, что ей больше всего не нравится, когда люди ей врут, а также искажают ее слова. ”Только не ставь в заголовок что-то типа ”психопат-ведьма со шрамами хочет легализовать геев с наркотиками и идет в хирурги и премьер-министры”. Любят просто понаписать всякого”, — иронизирует она.

О взглядах на эстонский язык, общество и политику

Несмотря на то, что ты часто фигурируешь в эстонских СМИ, в русскоязычных изданиях про тебя пишут довольно мало. Очень странно, учитывая, что ты — русскоязычный человек, который добился успеха в Эстонии.

Передача все-таки на эстонском языке была, поэтому меня и знает больше эстоноязычная часть населения. Один раз только русский Delfi взял интервью короткое. Может это еще из-за того, что я человек, который очень резко высказывает свое мнение, и многие ”совки” меня не любят очень.

Даже вот то интервью Delfi, где я говорила, как поднять экономику страны. Это все воспринялось, как какая-то шутка, как будто я сумасшедшая или хочу внимание привлечь (что совсем не так). При этом я понимаю, что заголовок в стиле ”ведьма Алиса говорит, как надо управлять страной” звучит комично, но что поделать, раз уж я выиграла ”Битву экстрасенсов”, это теперь будет постоянно со мной ассоциироваться. На самом деле, я в том интервью была абсолютно серьезной!

ТОП

Как ты относишься к тому, что в СМИ тебя называют ”ведьмой Алисой”? Обычно ты используешь имя Алиса Верде — это твой псевдоним?

Мне без разницы, по сути. Главное, чтобы другими эпитетами не клеймили. А Верде — просто сокращение моей настоящей фамилии, так как ее трудно писать в эстонской транскрипции. Скрытого смысла нет.

Недавно ты отправила в рубрику Delfi ”Я-журналист” статью про эстонский язык, а именно про то, что люди должны перестать жаловаться на то, что его приходится учить. Что тебя побудило написать про это?

”Совки” и бесконечное нытье. Надо уже указывать им на это и призывать к ответственности, чтобы достучаться до разума какого-то там. Вот сидишь и думаешь, что таких людей уже не осталось, а потом выходишь в свет и понимаешь, что такие темы до сих пор актуальны в обществе.

Чтобы быть конкурентоспособным, другие не должны опускаться до твоего уровня, это ты должен двигаться вперед. Так общество и развивается. ”Почему это я должен учить язык?” — да никому ты не должен, но и тогда ныть тоже не должен, что получаешь зарплату меньше тех, кто знает языки. Все логично.

Какая-либо дискриминация будет всегда и везде. Обычно дураков дискриминируют, но я считаю, что так и надо делать. Никакой жалости к дуракам. Любовь — это не всегда потакание, любовь — это иногда пинок под зад.

Твой ник в Instagram — estonian21. Ты считаешь себя патриотом Эстонии?

Очень люблю свою страну и никуда не хочу отсюда переезжать. Я считаю, что это моя страна, а все, что имеет отношение ко мне, для меня важно. Я хочу жить в комфорте, в прогрессивной стране.

Кажется, у тебя очень сильные политические взгляды. Ты интересуешься политикой?

Стараюсь не интересоваться, но это очень тяжело в современном мире — она все равно к тебе отовсюду лезет. Меня интересует мой собственный комфорт. Отсюда и то, что я в курсе того, что в социуме происходит, ведь это в моих интересах. Поэтому на некоторые вещи у меня есть свои взгляды — и претензии. В президенты я не пойду, пойду в премьер-министры. Я готова отработать минимум год без зарплаты, чисто ради идеи.

Ты веришь, что в Эстонии русскоязычный человек может стать премьер-министром?

Если есть желание, то хоть в Зимбабве станешь президентом или премьер-министром. Если ты действительного этого хочешь и знаешь, зачем тебе это надо. И какая вообще разница? Мне есть, что предложить народу. Это моя страна, и я хочу подправить кое-что. И имею полное право, я считаю.

О секрете своих…
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