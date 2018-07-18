Все, что вы хотели знать, но боялись спросить. В Таллинне вновь пройдет "Живая Библиотека"

Никогда не судите книгу по ее обложке — в начале сентября в Таллинне снова пройдет мероприятие ”Живая Библиотека”, призванное ознакомить людей с представителями разнообразных групп, попадающих под разные стереотипы и предубеждения, часто негативные.
В рамках ”Живой Библиотеки” роль "книг" будут исполнять люди, чтобы ознакомить других с представителями разнообразных групп, попадающих под разные стереотипы и предубеждения, часто негативные. В числе таких стереотипов могут быть представители разнообразных религий, сексуальных и этнических меньшинств, люди с особыми потребностями и болезнями, и другие.
Формат мероприятия построен таким образом, что читатели выбирают "книгу" для ”прочтения” (т.е. неформальной беседы) и общаются в течение 20-30 минут. "Книга" делится своей точкой зрения или историей жизни, но имеет право отказаться отвечать на вопросы, которые сочтет обидными или некорректными.