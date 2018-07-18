18.07.2018, 16:17

Все, что вы хотели знать, но боялись спросить. В Таллинне вновь пройдет "Живая Библиотека"


rus.delfi.ee
EST
Human Library
Human Library Foto: Anna Morozova

Никогда не судите книгу по ее обложке — в начале сентября в Таллинне снова пройдет мероприятие ”Живая Библиотека”, призванное ознакомить людей с представителями разнообразных групп, попадающих под разные стереотипы и предубеждения, часто негативные.

В рамках ”Живой Библиотеки” роль "книг" будут исполнять люди, чтобы ознакомить других с представителями разнообразных групп, попадающих под разные стереотипы и предубеждения, часто негативные. В числе таких стереотипов могут быть представители разнообразных религий, сексуальных и этнических меньшинств, люди с особыми потребностями и болезнями, и другие.

Формат мероприятия построен таким образом, что читатели выбирают "книгу" для ”прочтения” (т.е. неформальной беседы) и общаются в течение 20-30 минут. "Книга" делится своей точкой зрения или историей жизни, но имеет право отказаться отвечать на вопросы, которые сочтет обидными или некорректными.

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В Таллинне "Живая Библиотека пройдет уже в третий раз и теперь состоится 2 сентября в 12:30-17:00 в Erinevate Tubade Klubi по адресу Теллискиви 60a/1. Мероприятие пройдет на 3 языках. Больше информации можно найти на странице мероприятия в Facebook.

Небольшая подборка "книг", которые уже будут на мероприятии: бодимодификатор, эстонец-мусульманин, модель, представители ЛГБТ сообщества, защитница прав животных, кришнаит, иностранцы, феминистка, люди с особыми потребностями и это еще не все!

ТОП

После общения с "книгами" будет небольшая конференция с организаторами ”Живой Библиотеки” в других странах (Литва, Россия) и людьми, продвигающими этот метод (Эстония, Испания).

По словам ораганизатора мероприятия Анны Морозовой, "Живая библиотека" позволяет через личное общение в открытой обстановке понять, что мы все — прежде всего люди, у каждого из нас есть своя история, свои цели, свои особенности, но это не должно мешать нам в общении друг с другом.

”В различиях — сила. Различия делают наше общество многогранным, интересным, функциональным, в конце концов. Но, к сожалению, от устоявшихся стереотипов очень сложно избавляться, они действуют порой очень тонко на подсознательном уровне”, — отмечает Анна.

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