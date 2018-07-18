Все, что вы хотели знать, но боялись спросить. В Таллинне вновь пройдет "Живая Библиотека"

В Таллинне "Живая Библиотека пройдет уже в третий раз и теперь состоится 2 сентября в 12:30-17:00 в Erinevate Tubade Klubi по адресу Теллискиви 60a/1. Мероприятие пройдет на 3 языках. Больше информации можно найти на странице мероприятия в Facebook.

Небольшая подборка "книг", которые уже будут на мероприятии: бодимодификатор, эстонец-мусульманин, модель, представители ЛГБТ сообщества, защитница прав животных, кришнаит, иностранцы, феминистка, люди с особыми потребностями и это еще не все!

После общения с "книгами" будет небольшая конференция с организаторами ”Живой Библиотеки” в других странах (Литва, Россия) и людьми, продвигающими этот метод (Эстония, Испания).

По словам ораганизатора мероприятия Анны Морозовой, "Живая библиотека" позволяет через личное общение в открытой обстановке понять, что мы все — прежде всего люди, у каждого из нас есть своя история, свои цели, свои особенности, но это не должно мешать нам в общении друг с другом.

”В различиях — сила. Различия делают наше общество многогранным, интересным, функциональным, в конце концов. Но, к сожалению, от устоявшихся стереотипов очень сложно избавляться, они действуют порой очень тонко на подсознательном уровне”, — отмечает Анна.