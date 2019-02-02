Все чаще в интернете распространяются фото и видео детей из Эстонии в обнаженном виде

”Бывает, что ребёнок пишет веб-констеблю из своей комнаты, он в панике и плачет, а пойти в другую комнату поговорить с мамой или папой боится. В таких случаях мы убеждаем ребенка, что всё же нужно поговорить с родителями. Когда в таких ситуациях обращались ко мне, конечно же, пыталась утешить ребёнка и предложить свою помощь, но это всё же не то же самое, если мама или папа обнимет ребёнка и скажет, что всё будет хорошо”, говорит Пунак. Она утверждает, что это вопрос на миллион, как объяснить детям, что какие-то вещи делать нельзя, но если что-то всё же произошло, то мама и папа обязательно помогут. ”Когда я беседую с родителями детей, я всегда подчёркиваю, что на эти темы дома необходимо разговаривать, чтобы в случае, если у ребёнка что-то подобное случится, он не побоялся бы об этом рассказать. Нельзя думать, что ребёнок осмелится, что называется, на пустом месте прийти и рассказать, что он послал кому-то фотографию себя, и теперь у него проблемы”.

Как говорить о порнографии, не краснея?

”Родители считают, что их дети знают об Интернете всё, и они в плане Интернета ничем не могут своим детям помочь. Да — дети знают всё об устройствах, аккаунтах, постах, но они не умеют, например, разрешать споры, расходиться с бойфрендом или переживать оскорбления. Издевательство и высмеивание всегда каким-то связаны с отношениями в реальной жизни, и в большинстве случаев эти процессы нельзя оборвать, просто уничтожив что-то в Интернете. При развитии социальных навыков именно родители играют ключевую роль”, — говорит Пунак.

После выступления веб-констебля на родительском собрании в зале часто наступает тишина или задаются вопросы, почему полицейский своими рассказами пугает людей. ”Дети начинают пользоваться Интернетом в таком маленьком возрасте, что нам нельзя предполагать, что они всё понимают и со всем сами справятся. Если 7-летний ребёнок создаёт себе аккаунт на Facebook, у него нет представления о сексе и наготе и если кто-то попросит у него фотографию его тела, он не увидит в этом ничего плохого”.

Пунак описывает случай, когда мальчики из второго класса сделали однокласснику на фотографии вместо ушей пенисы. ”Можно сказать, что это просто грубая шутка, но эти части тела были найдены в Интернете через поисковик. Скорее всего, они были взяты с сайта типа Pornhub, где на главной странице можно сразу же увидеть очень жёсткий материал. Если на эту страницу попадёт ребёнок, с которым никогда не говорили о сексе, то он не сможет вести себя разумно и сделает свои выводы. Так, у нас был в прошлом году случай, когда 10-летние пытались повторить то, что увидели на видео, а 14-летний мальчик постоянно отсутствовал в школе, потому что предпочитал смотреть порнографию. Мне нет смысла говорить родителям о том, чтобы блокировать аккаунты или устанавливать компьютер в гостиной, если дети по техническим навыкам уже превосходят взрослых и используют Интернет прежде всего в телефоне. Я скорее говорю, что подумайте, как разговаривать со своим ребёнком о порнографии, не краснея, как договориться на постоянной основе о времени использования компьютера и как развить взаимное доверие”.

И Райвет, и Пунак считают, что с большой вероятностью дети и молодые люди будут в будущем получать ещё больше сообщений сексуального содержания. ”Мы говорим о детях и подростках, для которых фотографирование себя является, по крайней мере в начале, развлечением и источником позитивных эмоций, и я не вижу, чтобы это куда-то исчезло”, — отмечает Пунак.

”Мы должны уяснить для себя и объяснить своим детям, что Интернет — это реальный мир, и последствия того, что в нём происходит, серьёзны и реальны. Не знаю, когда в обществе возникла необходимость предостерегать детей, чтобы они никуда не ходили с посторонними, однако на сегодняшний день мало кто из детей согласится сесть в машину с незнакомцем. Интернет-угрозы кажутся нам чем-то новым, но я уверен, что, спустя годы, предостережения и чувство опасности, укоренившиеся в обществе, доберутся и до виртуального мира, и жертв среди детей станет меньше”, — говорит Райвет.

Совету ребенку

Подумай, что ты выкладываешь. Никто не имеет права требовать и вымогать обманным путём фотографию, видео, отношения, встречу и т.д.

Не давай никому свои пароли и не подпускай никого к своим аккаунтам. Поставь телефон на пароль, чтобы твои фотографии и сообщения не были никому доступны в случае, если телефон останется без присмотра.

Если ты выложил/а фотографию, и сверстник угрожает её переслать, сразу же обратись за помощью к маме, папе или другому взрослому, чтобы фотография не начала распространяться.

Делай скриншоты беседы и угроз, чтобы их можно было использовать при передаче полиции данных об имени пользователя, группе или сайта, а также при проведении полицией расследования.

Заблокируй преследующего тебя и угрожающего тебе человека и удали его из списка своих друзей. Сделай доступ к твоему аккаунту приватным, если он был общим. Если ты кому-то дал/а пароли от своего аккаунта, измени их.

Подумай, с чего начались преследование или угрозы, и есть ли у тебя возможность как-то разрешить этот конфликт в реальной жизни. Попроси совета и помощи у взрослого, которому доверяешь.

Советы родителям

Говорите с ребёнком об опасностях, подстерегающих в Интернете, и убедите его, чтобы он всегда обращался к вам, если что-то случится.

Немедленно свяжитесь с распространителем фотографии или видео, а также с его родителями или учителем. Дайте распространителю чётко понять, что его деятельность непозволительна.

Известите портал социальных медиа об использовании материала без разрешения, чтобы информация была удалена. Используйте поиск фотографий Googlе, чтобы найти те же фотографии на других сайтах.

Если по беседе в Интернете видно, что до ребенка домогался взрослый в сексуальных целях, обязательно обратитесь в полицию.

Развивайте с ребенком доверительные отношения, чтобы Вы могли заблаговременно узнать о возможных проблемах и могли вместе с ребёнком их решить.

Оригинал статьи был опубликован в журнале Департамента полиции и погранохраны "Radar".