Все больше заключенных требуют достойных условий в камерах

Административная коллегия Госсуда сегодняшним решением назначила компенсации в размере 500 евро двум заключенным, поскольку в тюрьме им не было обеспечено соответствующее требованием личное пространство.

Суд пояснил, что в Европейская конвенция по правам человека предусматривает выполнение минимальных требований относительно условий пребывания в местах лишения свободы, в том числе и размер камеры. Если государство взяло на себя международные обязательства, то власти страны должны обеспечивать их выполнение.

Волна жалоб от заключенных поднялась в 2014 году. Тогда Европейский суд по правам человека постановил выплатить одному из заключенных Таллиннской тюрьмы компенсацию в размере 10 000 евро за нанесенный моральный ущерб.

В период с 2014 по 2016 год суды рассмотрели 165 жалоб относительно недостаточного пространства в камерах заключения. В 79 случаях была назначена выплата компенсаций, 75 жалоб не удовлетворили. Также 11 раз было установлено нарушение прав человека без присуждения компенсации. В нескольких случаях суды частично или полностью прекратили производства ввиду истечения срока давности. По состоянию на осень прошлого года компенсаций было назначено приблизительно на 37 000 евро.

Судебная практика показывает, что после удовлетворения первых подобных жалоб ситуация в тюрьмах улучшается.