Все больше молодых людей становится помощниками полицейских

Из года в год добровольными помощниками полицейских становится все больше молодых людей, которые вносят свой вклад в повышение безопасности Эстонии. В этом месяце помощники полицейских посетят разные учебные учреждения и расскажут о своей работе.

На сегодняшний день в рядах Департамента полиции и погранохраны насчитывается больше 1000 помощников полицейских и эта цифра постоянно увеличивается. В 2016 году помощниками полицейских стали 186 человек, сейчас ожидают того, что стать помощниками полицейских 94 кандидата, средний возраст кандидатов — 27 лет. В последнее время все больше женщин желает стать помощниками полицейского.

По словам подполковника полиции Вармо Рейна, в будущем на 1300 жителей мог бы приходиться один помощник полицейского. "Мы хотим активнее задействовать в нашей работе уже присоединившихся к нам помощников полицейских. Уже сейчас каждый четвертый помощник полицейского имеет полномочия на самостоятельное выполнение задания, что означает, что у таких помощников полицейских больше прав и такие помощники полицейских могут быть максимально задействованы в нашей работе. Со своей стороны мы хотим улучшить качество обучения и экипировки помощников полицейских ", — сказал Рейн.

Амплуа помощников полицейских очень широко — они задействованы в патрулях, помогают в арестантских домах и аэропорту, занимаются превентивной работой и обеспечивают правопорядок во время массовых мероприятий. Например, в Харьюмаа работают пешие и автомобильные патрули помощников полицейских, которые имеют полномочия на самостоятельное выполнение задания „Мы хотим еще больше задействовать помощников полицейских в работе участковых полицейских, криминальной полиции и погранохраны", — добавил Рейн.

"Радует, что многие люди хотят стать помощниками полицейских, и что среди них много молодежи",– сказал председатель правления Ассоциации Помощников Полицейских (Eesti Abipolitseinike Kogu) Расмус Лахтвеэ. "Каждый из этих добровольных помощников помогает сделать жизнь в Эстонии сделать безопаснее".

Первый Закон о помощниках полицейских был принят 20 апреля 1994 года. По инициативе Ассоциации Помощников Полицейских (Eesti Abipolitseinike Kogu) тематическая неделя помощников полицейских проходит уже третий раз. Неделя будет завершена торжественным собранием 22 апреля, на котором будут награждены активные помощники полицейских и партнеры, в том числе полицейские.

Информацию о том, как стать помощником полицейского, можно найти на сайте www.abipolitseinik.ee.