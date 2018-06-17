17.06.2018, 11:54

Врезавшийся в пятницу в причал паром Regula осмотрен и вернулся на линию

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Врезавшийся в пятницу в причал паром Regula осмотрен и вернулся на линию
Foto: Irina Mägi

В пятницу, в первый день выхода на линию, паром Regula врезался в причал порта Куйвасту, но к сегодняшнему дню он был осмотрен и продолжил работу.

Сегодня рейсы Regula происходят согласно графику, сообщает пресс-служба Таллиннского порта.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Обзор столичных фастфудов: какие варианты уличной еды предлагаются в Таллинне и насколько она безопасна для желудков?

17.06.2018
Мнение о фастфуде, как о еде совсем неполезной, прочно укоренилось в народе. Во многом это совершенно справедливая информация. Однако запретный плод всегда сладок, да и вряд ли случится что-то ужасное, если иногда позволять себе выйти за рамки здорового образа жизни и предпочесть ресторану уличный лоток с простой и сытной пищей. ”МК-Эстония” проинспектировала популярные в столице точки уличного питания: что они предлагают, как отличаются цены по районам и кто следит за качеством?
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Наехавший на футбольных фанатов в Москве таксист заявил, что уснул за рулем

17.06.2018
Таксист, въехавший в толпу пешеходов в центре Москвы, заявил, что уснул за рулем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Медицинская экспертиза уже подтвердила, что виновник ДТП не пребывал в состоянии алкогольного опьянения.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-15% Meeste käekell Police TAIPAN PL.14833JSB/04A
229,- €
194,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €


За год прибыль концерна BLRT Grupp выросла на 92,4 процента

17.06.2018
На состоявшемся 15 июня общем собрании акционеров был утвержден аудитированный годовой отчет BLRT Grupp. В 2017 году оборот реализации концерна увеличился на 17,6% по сравнению с 2016 годом и составил 399,9 миллионов евро. Доля экспорта в обороте составила 83,6%, а прибыль до выплаты налогов выросла на 92,4% и составила 19,2 миллиона евро, сообщает пресс-служба концерна.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Вокруг Эйфелевой башни возводят стеклянную стену от террористов

17.06.2018
Власти Парижа решили обнести Эйфелеву башню стеклянной стеной для защиты основания монумента от терактов. Эта стена заменит металлический забор, которым символ столицы Франции обнесен с 2016 года.
Подробнее