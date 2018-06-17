Врезавшийся в пятницу в причал паром Regula осмотрен и вернулся на линию

В пятницу, в первый день выхода на линию, паром Regula врезался в причал порта Куйвасту, но к сегодняшнему дню он был осмотрен и продолжил работу.
Сегодня рейсы Regula происходят согласно графику, сообщает пресс-служба Таллиннского порта.
В пятницу, в первый день выхода на линию, паром Regula врезался в причал порта Куйвасту, но к сегодняшнему дню он был осмотрен и продолжил работу.
Сегодня рейсы Regula происходят согласно графику, сообщает пресс-служба Таллиннского порта.
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