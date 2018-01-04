Время ожидания в очередях в бюро обслуживания PPA растягивается до нескольких часов

”Было очень много народу, около ста человек, — сказал пришедший 3 января в Тартуское бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны мужчина для того, чтобы оформить ребенку ИД-карту. — Стояли в очереди почти два часа”.

В бюро обслуживания отметили, что такая проблема существует, пишет Maaleht.

”Действительно сейчас очереди могут быть длиннее, чем в другое время”, — сказала главный специалист Тартуского бюро обслуживания PPA Рийна Кикас.

Обычно в начале каждого месяца подают больше ходатайств, так как тогда людям поступают доходы. Еще больше народу приходит в начале года и после государственных праздников. Часто в этот период посещают бюро обслуживания PPA проживающие за рубежом эстоноземельцы. Больше обычного люди обращаются в бюро в школьные каникулы.

”Люди приходят сейчас в основном обновлять сертификаты ИД-карт, а также ходатайствуют о новых документах, — пояснила Кикас. — Советую проверить срок действия своих удостоверяющих личность документов и ходатайствовать о них заблаговременно. В 2018 году истечет срок действия 200 000 ИД-карт”.

Многое можно делать, не приходя самому в бюро. Об ИД-карте можно ходатайствовать по интернету. Также при помощи домашнего компьютера можно обновить сертификаты ИД-карт.