30.04.2018, 16:20

Время бить тревогу! Количество детей с хроническими заболеваниями неуклонно растет

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Кадри Ибрус
Кадри Ибрус
EST 76
Время бить тревогу! Количество детей с хроническими заболеваниями неуклонно растет
Tallinna saksa gümnaasiumi kooliõde Svetlana Lorvi-Talisainen võtab lapsi vastu oma kabinetis.Jaanus Lensment

Диабет первого типа, эпилепсия, волчанка, артрит, целиакия, атсма, аллергии — приводит в издании Eesti Päevaeht школьная медсестра Светлана Лорви-Талисайнен болезни, типичные для столичных школьников.

По словам Лорви-Талисайнен в последние годы в Таллинне прибавляется по 40-50 учеников с диагнозом ”диабет первого типа”. В прошло году в столичных школах таких детей было около 300, то есть примерно 15 полных классов.

Причина роста заболеваемости по прежнему неясна. ”Ученые установили, что в 10% причина в генетике. По поводу остальных ясности нет. Говорится о стрессе, среде, вирусных болезнях. Предотвращать до сих пор никто не умеет”, — говорит она.

Обязательны медосмотры учеников проводятся в 1,3,7 и 11 классах. По их результатам можно отметить, что из года в год увеличивается вес учеников и ухудшается зрение.

Лорви-Талисайнен говорит, что крайне негативно на зрение влияет как использование гаджетов, так и употребление фастфуда. Кроме того, зависимость от смартфонов приводит к нарушению режима сна. ”Зависимость от телефона наблюдается уже у 90% детей. Лишь немногие в состоянии сопротивляться”, — отмечает медсестра.

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