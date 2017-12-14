Временные бюро PPA в торговых центрах прекращают свою работу

На этих выходных в последний раз будет возможность обновить сертификаты ID-карты в торговых центрах четырех крупных городов. Временные бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA) для обновления ID-карт в торговых центрах в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну открыты уже несколько недель, сообщается в пресс-релизе.
На прошедших выходных в торговых центрах было обновлено более 1000 ID-карт. Всего по состоянию на 13 декабря свои карты обновили почти 340 000 человек.
"Если кто-то желает обновить сертификаты своей карты на выходных, совершая покупки, то в последний раз такая возможность будет 16 и 17 декабря", — сказала главный специалист бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Мерлин Мянгель.
На выходных временные бюро работают:
16 декабря 11.00-17.00
- Таллинн, Kristiine Keskus, Представительство Elisa, 11.00-17.00
- Тарту, Tasku Keskus, Атриум II этаж
- Нарва, Fama Keskus, Атриум II этаж
17 декабря 11.00-17.00
- Таллинн, Ülemiste Keskus?=, Представительство Elisa
- Тарту, Tasku Keskus, Атриум II этаж
- Пярну, Port Artur, Представительство Telia (12.00-15.00)
- Нарва, Fama Keskus, Атриум II этаж