Временные бюро PPA в торговых центрах прекращают свою работу

На этих выходных в последний раз будет возможность обновить сертификаты ID-карты в торговых центрах четырех крупных городов. Временные бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA) для обновления ID-карт в торговых центрах в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну открыты уже несколько недель, сообщается в пресс-релизе.

На прошедших выходных в торговых центрах было обновлено более 1000 ID-карт. Всего по состоянию на 13 декабря свои карты обновили почти 340 000 человек.

"Если кто-то желает обновить сертификаты своей карты на выходных, совершая покупки, то в последний раз такая возможность будет 16 и 17 декабря", — сказала главный специалист бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Мерлин Мянгель.

На выходных временные бюро работают:

16 декабря 11.00-17.00

Таллинн, Kristiine Keskus, Представительство Elisa, 11.00-17.00

Тарту, Tasku Keskus, Атриум II этаж

Нарва, Fama Keskus, Атриум II этаж

17 декабря 11.00-17.00

