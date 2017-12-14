14.12.2017, 13:35

Временные бюро PPA в торговых центрах прекращают свою работу


rus.delfi.ee
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Pinna tänava büroos
Pinna tänava büroosFoto: Andres Putting

На этих выходных в последний раз будет возможность обновить сертификаты ID-карты в торговых центрах четырех крупных городов. Временные бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны (PPA) для обновления ID-карт в торговых центрах в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну открыты уже несколько недель, сообщается в пресс-релизе.

На прошедших выходных в торговых центрах было обновлено более 1000 ID-карт. Всего по состоянию на 13 декабря свои карты обновили почти 340 000 человек.

"Если кто-то желает обновить сертификаты своей карты на выходных, совершая покупки, то в последний раз такая возможность будет 16 и 17 декабря", — сказала главный специалист бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Мерлин Мянгель.

На выходных временные бюро работают:

16 декабря 11.00-17.00

  • Таллинн, Kristiine Keskus, Представительство Elisa, 11.00-17.00
  • Тарту, Tasku Keskus, Атриум II этаж
  • Нарва, Fama Keskus, Атриум II этаж

17 декабря 11.00-17.00

  • Таллинн, Ülemiste Keskus?=, Представительство Elisa
  • Тарту, Tasku Keskus, Атриум II этаж
  • Пярну, Port Artur, Представительство Telia (12.00-15.00)
  • Нарва, Fama Keskus, Атриум II этаж
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