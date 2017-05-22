Временно закрываются улицы Валукоя и Лыытса

В связи с проведением соревнований по ралли 26 мая с 19.45 до 23.00 будут закрыты для движения транспорта улицы Валукоя и Лыытса в Таллинне, сообщает Раэпресс.
В означенное время автобусы линий 7, 15, 49 и 65 по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса ходить и останавливаться на остановках Двигатель, Лыытса, Валукоя и Каубаяама не будут.
Они будут в обоих направлениях двигаться по улице Суур-Сыямяэ и делать остановку Двигатель в районе перекрестка с улицей Лыытса, а на направлении к центру города и остановку Каубаяма перед перекрестком с улицей Яэзи.
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