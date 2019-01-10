Врачом года 2018 выбрали хирурга Юри Тераса из PERH

”Юри Тераса можно идеально охарактеризовать цитатой Антона Павловича Чехова, которая гласит, что профессия врача — это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов”, — сказал министр социальной защиты Кайа Ива. ”Именно о таком враче мечтает каждый пациент. О враче, который является экспертом в своей области, призванием которого является помощь людям как на родине, так и в гуманитарных миссиях, и цель которого заключается в обеспечении равного высокого уровня лечения по всей Эстонии. Юри Терас, с его твердыми взглядами и рациональными предложениями, помог выявить слабые места в организации процесса лечения и улучшить их”.

Руководитель Эстонского фонда здоровья др Ээро Мерилинд отметил, что в этом году в качестве кандидатов было выдвинуто очень много семейных врачей, и это говорит о том, что люди довольны работой своих семейных врачей. ”Также были представлены и профильные специалисты, и принятие финального решения в очередной раз было очень непростым. Делая свой выбор, мы с членами жюри конкурса учли и дополнительные факторы. Например, помимо того, что др Юри Терас является известным врачом и очень хорошим хирургом, он вел активную деятельность в миссиях в Африке и в Азии, что произвело впечатление на жюри”.