Врачи: современное лечение дает больным астмой возможность жить полноценной жизнью

Во всемирный День борьбы с астмой Общество пульмонологов Эстонии напоминает, что возможности современной медицины помогают успешно взять астму под контроль и даже обеспечивают возможность занятий профессиональным спортом, говорится в пресс-релизе.
По словам председателя Общества пульмонологов Эстонии, доктора Райна Йыги, ключевым словом при лечении астмы является постоянство. ”К сожалению, мы часто сталкиваемся с неправильным отношением — когда у пациента временно исчезают симптомы астмы, он самовольно прекращает лечение, назначенное врачом. Однако это может привести к обострению приступов астмы, особенно у тех людей, которые также страдают аллергией на весеннюю пыльцу, — разъяснил доктор Йыги. — Поэтому мы напоминаем всем больным астмой, что назначенные врачом препараты нужно принимать постоянно, а при изменении состояния здоровья, например, при облегчении симптомов или обострении болезни, проконсультироваться с врачом”.
Непрерывное лечение дает возможность жить полноценной жизнью, а также заниматься работой или спортом, требующими серьезных физических нагрузок. ”Больным астмой даже рекомендуется двигаться на свежем воздухе и особенно выполнять упражнения на выносливость, — сказал доктор Йыги. — У нас в Эстонии многим спортсменам поставлен диагноз ”астма”, но благодаря правильному лечению их состояние здоровья и самочувствие не хуже, чем у здоровых людей”.