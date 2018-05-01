01.05.2018, 19:10

Врачи: современное лечение дает больным астмой возможность жить полноценной жизнью

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rus.delfi.ee
EST
Anna Luik, Eesti arst Soomes
Foto: Ester Vaitmaa

Во всемирный День борьбы с астмой Общество пульмонологов Эстонии напоминает, что возможности современной медицины помогают успешно взять астму под контроль и даже обеспечивают возможность занятий профессиональным спортом, говорится в пресс-релизе.

По словам председателя Общества пульмонологов Эстонии, доктора Райна Йыги, ключевым словом при лечении астмы является постоянство. ”К сожалению, мы часто сталкиваемся с неправильным отношением — когда у пациента временно исчезают симптомы астмы, он самовольно прекращает лечение, назначенное врачом. Однако это может привести к обострению приступов астмы, особенно у тех людей, которые также страдают аллергией на весеннюю пыльцу, — разъяснил доктор Йыги. — Поэтому мы напоминаем всем больным астмой, что назначенные врачом препараты нужно принимать постоянно, а при изменении состояния здоровья, например, при облегчении симптомов или обострении болезни, проконсультироваться с врачом”.

Непрерывное лечение дает возможность жить полноценной жизнью, а также заниматься работой или спортом, требующими серьезных физических нагрузок. ”Больным астмой даже рекомендуется двигаться на свежем воздухе и особенно выполнять упражнения на выносливость, — сказал доктор Йыги. — У нас в Эстонии многим спортсменам поставлен диагноз ”астма”, но благодаря правильному лечению их состояние здоровья и самочувствие не хуже, чем у здоровых людей”.

Если, несмотря на лечение, у человека все-таки постоянно проявляются симптомы болезни, например, если ему приходится принимать препараты, снимающие приступы, или из-за астмы он не может заниматься всем тем, чем хочет, значит, на такого человека лечение по какой-то причине не действует. ”Очень важно, чтобы человек поговорил об этом со своим лечащим врачом”, — подчеркнул доктор Йыги.

Обычно симптомами астмы являются кашель, затрудненное дыхание, усиленное выделение мокроты и свистящее дыхание. К проявлению симптомов могут привести многие факторы, такие как содержащиеся в воздухе аллергены, физическая нагрузка, холодный воздух, табачный дым и резкие запахи. Приступы астмы зачастую наблюдаются рано утром или при пробуждении. В случае проявления перечисленных симптомов нужно обратиться к семейному врачу для проверки здоровья.

С помощью теста по контролю над астмой на сайте Hinga.ee можно просто и достоверно оценить, взята астма под контроль или нет.

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Всемирный день борьбы с астмой проводится организацией ”Глобальная инициатива по борьбе с астмой” (Global Initiative for Asthma, GINA) в сотрудничестве с работниками здравоохранения, чтобы повысить осведомленность людей о бронхиальной астме и качестве лечения болезни. День борьбы с астмой проходит ежегодно, в первый вторник мая. Впервые День борьбы с астмой отмечался в 1998 году в 35 странах. После этого число стран-участниц постоянно росло, и этот день стал самым главным мероприятием года, направленным на повышение осознанности и информирование в области астмы.

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