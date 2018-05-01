Врачи: современное лечение дает больным астмой возможность жить полноценной жизнью

Если, несмотря на лечение, у человека все-таки постоянно проявляются симптомы болезни, например, если ему приходится принимать препараты, снимающие приступы, или из-за астмы он не может заниматься всем тем, чем хочет, значит, на такого человека лечение по какой-то причине не действует. ”Очень важно, чтобы человек поговорил об этом со своим лечащим врачом”, — подчеркнул доктор Йыги.

Обычно симптомами астмы являются кашель, затрудненное дыхание, усиленное выделение мокроты и свистящее дыхание. К проявлению симптомов могут привести многие факторы, такие как содержащиеся в воздухе аллергены, физическая нагрузка, холодный воздух, табачный дым и резкие запахи. Приступы астмы зачастую наблюдаются рано утром или при пробуждении. В случае проявления перечисленных симптомов нужно обратиться к семейному врачу для проверки здоровья.

С помощью теста по контролю над астмой на сайте Hinga.ee можно просто и достоверно оценить, взята астма под контроль или нет.

Всемирный день борьбы с астмой проводится организацией ”Глобальная инициатива по борьбе с астмой” (Global Initiative for Asthma, GINA) в сотрудничестве с работниками здравоохранения, чтобы повысить осведомленность людей о бронхиальной астме и качестве лечения болезни. День борьбы с астмой проходит ежегодно, в первый вторник мая. Впервые День борьбы с астмой отмечался в 1998 году в 35 странах. После этого число стран-участниц постоянно росло, и этот день стал самым главным мероприятием года, направленным на повышение осознанности и информирование в области астмы.