Врачи не догадались проверить женщину на ВИЧ. Комиссия обвинила во всем пациентку, но позже все же отозвала решение

Две недели назад экспертная комиссия по надзору за качеством услуг в сфере здравоохранения вынесла решение по делу, в котором врачи в течение двух лет не могли диагностировать у женщины ВИЧ, в то время как она неоднократно обращалась в разные медучреждения в связи с различными проблемами, пишет Eesti Päevaleht.

Получив решение, пациентка обнаружила, что вину за произошедшее комиссия возложила на нее саму.

”Пациентка не сообщила очень важную информацию о том, что у ее спутника жизни диагностирован ВИЧ. Это могло бы привести к более быстрой постановки диагноза как со стороны семейного врача, так и со стороны гинеколога”, — значится в решении.

Но это неправда. На тот момент у мужчины данного диагноза не было (он был поставлен только после того, как диагноз был поставлен женщине), что подтверждено документально.

На вопрос о том, проверяет ли комиссия информацию, ее председатель Марика Вяли изданию не ответила.

Второй сюрприз заключался в том, что, согласно комиссии, женщине провели процедуры, о которых она на самом деле ни сном ни духом.

”Поскольку при исследовании шейки матки обнаружили PAP-ASCUS (клеточные изменения неясного генеза), то был проведен анализ HPV, который в свою очередь показал высокий риск. В связи с этим пациент был направлен на кольпоскопическое исследование, после чего планировалось провести конисацию. Проведенные перед плановой операцией анализы показали, что пациент ВИЧ-положителен”, — написано в заключении комиссии.