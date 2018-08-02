02.08.2018, 20:10

Врачи не догадались проверить женщину на ВИЧ. Комиссия обвинила во всем пациентку, но позже все же отозвала решение

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Кадри Ибрус
Кадри Ибрус
EST 2
Врачи не догадались проверить женщину на ВИЧ. Комиссия обвинила во всем пациентку, но позже все же отозвала решение
Komisjon jättis väited kontrollimata ja süüdistas patsienti.Foto: Hendrik Osula

Две недели назад экспертная комиссия по надзору за качеством услуг в сфере здравоохранения вынесла решение по делу, в котором врачи в течение двух лет не могли диагностировать у женщины ВИЧ, в то время как она неоднократно обращалась в разные медучреждения в связи с различными проблемами, пишет Eesti Päevaleht.

Получив решение, пациентка обнаружила, что вину за произошедшее комиссия возложила на нее саму.

”Пациентка не сообщила очень важную информацию о том, что у ее спутника жизни диагностирован ВИЧ. Это могло бы привести к более быстрой постановки диагноза как со стороны семейного врача, так и со стороны гинеколога”, — значится в решении.

Но это неправда. На тот момент у мужчины данного диагноза не было (он был поставлен только после того, как диагноз был поставлен женщине), что подтверждено документально.

На вопрос о том, проверяет ли комиссия информацию, ее председатель Марика Вяли изданию не ответила.

Второй сюрприз заключался в том, что, согласно комиссии, женщине провели процедуры, о которых она на самом деле ни сном ни духом.

”Поскольку при исследовании шейки матки обнаружили PAP-ASCUS (клеточные изменения неясного генеза), то был проведен анализ HPV, который в свою очередь показал высокий риск. В связи с этим пациент был направлен на кольпоскопическое исследование, после чего планировалось провести конисацию. Проведенные перед плановой операцией анализы показали, что пациент ВИЧ-положителен”, — написано в заключении комиссии.

”Это не правда. После того, как я прошла в Таллинне кольпоскопическое исследование, домой я вернулась со знанием, что у меня все нормально. Я пошла к своему гинекологу и он сказал, что мне нужно ежегодно делать PAP-тест. И это все. Но поскольку я так сильно хотела забеременеть, что мне не удавалось около двух лет, то после обсуждений гинеколог посоветовал мне лапароскопию. Операцию назначили на начало марта. До этого мне нужно было сдать у семейного все анализы, в том числе на ВИЧ. Так все и выяснилось. Если бы я не подняла тему беременности, то тест на ВИЧ до сих пор не был бы сделан. О конисации шейки матки я слышу впервые”, — парирует пациентка.

Данный аспект Вяли также не прокомментировала. Не прокомментировала она и то, почему комиссия не дала оценку врачам, которые два года без какого-либо результата лечили женщину антибиотиками.

Тем не менее, ознакомившись с позицией пациентки, Вяли решила признать оценку комиссии ничтожной.

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Комиссия повторно рассмотрит случай в конце сентября этого года.

Предысторию можно прочитать здесь.

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