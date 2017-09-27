27.09.2017, 10:35

Врачи, которые получают больше всего пособий от работающих в Эстонии фармацевтических фирм

 (33)
rus.delfi.ee
EST
Врачи, которые получают больше всего пособий от работающих в Эстонии фармацевтических фирм
Fotokollaaž

График поездок эстонских врачей находится в открытом доступе, потому что Департамент лекарственных средств ведет учет, сколько вкладывают в обучение эстонских врачей действующие на эстонском рынке фармацевтические фирмы, пишет Eesti Ekspress.

Согласно Закону о лекарственных средствах, если у фармацевтической фирмы есть лицензия на продажу лекарства в Эстонии, она может поддерживать участие врачей или аптекарей в научно-медицинских или фармацевтических мероприятиях, возмещая плату за участие в научной части мероприятия и расходы на размещение и транспорт в разумном объеме.

Врачи, которые получают больше всего пособий от действующих в Эстонии фармацевтических фирм:

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии