Врач рассказал о мультикультурном конфликте: пациента не устроили пол, внешность и поведение медработницы

Известный андролог Маргус Пунаб описал на своей странице в Facebook, что в Центре андрологии Клиники Тартуского университета возникла проблема с пациентом с другим культурным фоном, которому не понравился работник женского пола. Ситуация закончилась тем, что пациента отказались обслуживать в дальнейшем.

"Мы сейчас получили в мужской клинике университета первый серьезный мультикультурный конфликт. Пациенту не подошло ни то, что прием проводил медицинский работник женского пола, ни ее внешность, одежда и поведение", — написал андролог Маргус Пунаб на своей странице в Facebook.

Такое поведение, по словам Пунаба, продолжалось при повторных посещениях клиники и, как утверждается, они не были связаны с проводившим первичный прием работником. "Все кульминировало вчера крайне непристойным публичным навешиванием ярлыков. Я решил, что ведущему себя таким образом пациенту в нашей клинике, к сожалению, помочь не могут. С интересом жду следующих событий…"

Читать еще

Пунаб, по его словам, сознательно поощрял мультикультурность в клинике. "Сегодня у нас среди работников представлены лютеране, приверженцы веры древних эстов, православные, католики, буддисты, а также принадлежащие к культурному пространству иудаизма люди. Все-таки это не первый такой конфликт. Несколько лет назад из-за похожей манеры поведения мы были вынуждены исключить из системы одного очень хорошего работника с мусульманскими и русскими культурными корнями", — сказал известный врач.

Позднее Пунаб не пожелал подробнее прокомментировать тему для СМИ. "Я выразил в социальной сети свою точку зрения и указал на проблему, с которой мы в своей клинике и, безусловно, коллеги в других местах все чаще сталкиваются. Поскольку я не считаю правильным обсуждение конкретного случая в СМИ, то уточняющих комментариев не дам".