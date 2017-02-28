Врач или не врач? Нужно ли гомеопату медицинское образование

Гомеопатия вызывает много вопросов: они касаются не только научной недоказанности данного метода лечения. Вопросы вызывает также квалификация и компетенция докторов-гомеопатов.

Директора KoLeGa Clinic, гомеопата Зою Габович беспокоит то, что в нашей стране называют себя гомеопатами люди без медицинского образования. Однако, по сообщению Департамента здоровья, для оказания гомеопатических услуг такое образование и не требуется.

В интервью Delfi Габович указала на то, что гомеопатический метод лечения крайне сложен и требует глубоких врачебных знаний. ”В Эстонию несколько лет назад приехали из Финляндии коммерсанты, объявили набор на курсы по гомеопатии, собрали около 30 слушателей (все без какого-либо медицинского образования), потом выдали им ”сертификаты”. Они теперь открывают кабинеты в разных местах и ”лечат”, что-то назначают и называют себя гомеопатами. Они действуют безнаказанно, но поскольку они не относятся к Департаменту здоровья, на них не обращают внимания. К сожалению, появление и практика таких "специалистов" дискредитирует как гомеопатический метод лечения, так и само понятие "гомеопатия”, — подчеркнула Габович.

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В ответ на это заместитель генерального директора Департамента здоровья Юллар Кальюмяэ заметил, что Департамент здоровья действительно не дает прав на деятельность и не регистрирует действующих в какой-либо области комплементарной (т.е. нетрадиционной — прим. ред.) медицины лиц, а также не выдает разрешений на деятельность действующим в этой сфере предприятиям.

По словам Кальюмяэ, гомеопатия в Эстонии регулируется только на основании Закона о профессии. Соответствующий профессиональный стандарт — ”специалист комплементарной медицины и натуропатии, уровень 6”. В рамках этого профессионального стандарта возможна специализация на гомеопатии.

Профессиональный стандарт утвержден действующим при Квалификационной палате (Kutsekoda) квалификационным советом по здравоохранению и социальной работе. На домашней странице Квалификационной палаты есть данные о том, что свидетельство о квалификации для деятельности в качестве гомеопата выдано 17 лицам. На той же домашней странице доступен и профессиональный стандарт, исходя из которого от лица, который хочет действовать в качестве гомеопата, не требуют медицинского образования. Требуется обучение в сфере комплементарной медицины и натуропатии.

”Какие виды профессиональной деятельности регулируются как оказание услуг в сфере здравоохранения и какие — на основании Закона о профессии, это принятое на уровне законодателя решение. Однако и будучи регулируемым на основании Закона о профессии, следует придерживаться действующих в этой сфере требований, в том числе не превышать компетенцию. Но предположительно оказываемые в сфере гомеопатии услуги значительно безопаснее в части связанного с ними возможного влияния на здоровье, чем услуги здравоохранения. По этой причине такие услуги не подлежат и надзору за услугами здравоохранения”, — пояснил замгендиректора Департамента здоровья.

Кальюмяэ отметил, что специальности комплементарной медицины во всем Евросоюзе не подлежат единообразной регуляции, а значит, в разных странах Европы относящиеся к сфере комплементарной медицины специальности регулируются по-разному. Регуляция специальностей сферы здравоохранения в Эстонии ограничена только профессиями врача, стоматолога, сестры и акушерки, то есть только эти профессии регулируются во всех странах ЕС единообразно.