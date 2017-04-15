15.04.2017, 20:20

Врач Эдгара Сависаара: состояние его здоровья в действительности еще хуже

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rus.delfi.ee
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Edgar Savisaar tutvustab uusi volikogu kandidaate
Edgar SavisaarFoto: Priit Simson

По мнению директора Йыгеваской больницы Пеэпа Пыддера, который на протяжении многих лет занимался лечением Эдгара Сависаара, данная руководителем Клиники сердечно-сосудистых заболеваний Тартуского Университета Яаном Эха оценка состояния здоровья экс-лидера центристов даже слишком оптимистична.

Пыддер отметил, что он осведомлен о многих других проблемах со здоровьем Сависаара, которые Эха при составлении своей экспертной оценки во внимание не принимал, поскольку просто не знал о них. Эти данные не были зафиксированы в официальной инфосистеме здоровья.

”Я знаю немного больше случаев, которые не дошли до здравоохранения и не оставили отпечатка”, — сказа доктор. Кроме того, ему известно о проблемах, возникавших у Сависаара за границей и в самолетах.

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