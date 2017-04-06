Впервые в Таллинне во время Тотального диктанта будет проведен Bricks-диктант для детей

8 апреля в 14:00 впервые в Эстонии пройдет уникальное событие – Bricks-диктант, в котором вместо букв и слов будут использоваться кубики Lego. Пока взрослые вспоминают правила правописания на Тотальном диктанте, дети под руководством педагогов соберут диктант-конструктор.

Мероприятие состоится в ледовом холле ”Тондираба” одновременно с Тотальным диктантом. Bricks-диктант будет проходить в разных возрастных группах от пяти до восьми лет, по 24 человека в группе. Каждая возрастная группа участвует в одной сессии, которая состоит из подготовки, написания диктанта и самопроверки. Каждый ребенок получает инструкции, набор кубиков и чистую пластину. Затем тренер диктует задание, которое каждый ребенок при помощи кубиков должен выполнить на своей пластине. Сессия каждой возрастной группы длится около 15 минут. В остальное время дети находятся в игровой зоне под присмотром педагогов. Для участия обязательна предварительная регистрация.

Bricks-диктант — это авторский проект, созданный специально для повышения грамотности у детей. Формат был разработан методистом Наталией Иванищевой и проводился на занятиях в крупнейшей в Эстонии школе робототехники и лего-конструирования. Занятие развивает внимание, память, логическое мышление, мелкую моторику рук, реакцию, фонематическое восприятие и пространственное мышление.

Чтобы зарегистрироваться на участие в Bricks-диктанте, нужно заполнить форму. Организатор мероприятия — недоходное объединение Bricks Club.

Напоминаем, что для участия в Тотальном диктанте также необходима регистрация. Записаться на Тотальный диктант можно на официальной странице акции в интернете — totaldict.ru. Нужно выбрать город и площадку, нажать кнопку ”Зарегистрироваться” и следовать дальнейшим инструкциям. Регистрация через интернет обязательна, только так организаторы смогут определить, в каком городе мира участников было больше всего. Статус участника гарантирует получение всех материалов и быстрый доступ к результатам диктанта.