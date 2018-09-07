07.09.2018, 19:52

Впервые в истории: убитая женщина завещала свою недвижимость КаПо

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rus.delfi.ee
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KAPO esitles aastaraamatut
KAPO esitles aastaraamatutFoto: Andres Putting

Во время заседания суда по делу "водителя с битой" Урмаса Эйнрооза выяснилось, что убитая им Кадри-Анн Гросс в форме завещательного отказа оставила свою квартиру Департаменту полиции безопасности (КаПо).

Чиновники утверждают, что это первый случай в истории, когда завещал или официально передал свою недвижимость КаПо.

Завещательный отказ означает, что человек не хочет, чтобы его имущество перешло к законным наследником. Для чего это было необходимой убитой женщине — пока неизвестно.

Более подробно с деталями судебного дела можно ознакомиться здесь.

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